Décès à 74 ans de l'ex-entraîneur globe trotter René Taelman

La famille de l'ancien journaliste sportif et entraîneur de football René Taelman a annoncé son décès survenu à l'âge de 74 ans, dans la nuit de mardi à mercredi. Victime d'un cancer du poumon il y a une dizaine d'années, il a ensuite vu sa santé se dégrader de plus en plus en raison de multiples problèmes cardiaques. Taelman qui avait espéré terminer sa carrière au Chili, aura réussi les trois quarts de son rêve en exerçant le métier d'entraîneur sur trois des quatre grands continents de la planète foot.

En Belgique, l'ex-journaliste du quotidien "Les Sports", qui avait débuté comme adjoint de Georges Heylens à Seraing, a ensuite entraîné l'Eendracht Alost (1980-1981), Seraing (1981-1984), le Cercle de Bruges (1985) et le Racing de Tournai (1988-1990).

Mais c'est surtout à l'étranger et dans pas moins de douze pays, comme entraîneur de club ou sélectionneur national, que Taelman a effectué l'essentiel de sa carrière, de 1985 à 2010.

On citera ainsi le FC Kalamu (1984-1985), au Zaïre (RDC); l'Olympic Casablanca (1990-1992), vainqueur de la Coupe arabe des vainqueurs de coupes, au Maroc; Africa Sports (1994), en Côte d'Ivoire; le FC Sion (1994), en Suisse; Al Arabi (1995-1996), au Koweït; West Riffa (1997), au Bahrein; CIK Kamsar (1998-1999), en Guinée; le Burkina Faso (1999-2000); Ittihad d'Alexandrie (2000-2001), en Egypte; le Bénin (2001-2003); l'Olympique de Zawiya (2003-2005), Al Tahadi (2006) et le FC Akdar (2007-2010), l'équipe du fils du Président Kadhafi, en Lybie; et la JS Kabylie (2005), en Algérie.

René Taelman a en outre publié une dizaine de livres, dont "L'Entraînement du gardien de but" avec Michel Preud'Homme sur les illustrations, "Les 100 plus grands sportifs de tous les temps, de Jesse Owens à Lionel Messi", et ses mémoires, "Les aventures exotiques d'un entraîneur de foot".

Il avait trois enfants, Vincent, Frédéric et Luna.