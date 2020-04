Début des tests au virus dans les clubs de foot en Allemagne, l'Espagne suivra la semaine prochaine

La Bundesliga et LaLiga semblent sur le point de franchir une étape vers un possible retour de la compétition : les tests au nouveau coronavirus devraient bientôt débuter. Le magazine Kicker annonce le début de ces tests dès ce jeudi en Allemagne et l’agence Reuters évoque la semaine prochaine en Espagne.

En Allemagne, les premiers tests au coronavirus au sein des clubs pourraient débuter jeudi. Des tests complets sont prévus par la Ligue allemande de football parmi les mesures de sécurité et d’hygiène à prendre pour permettre au championnat allemand de reprendre en fonction de l’évolution de la crise du coronavirus.

Avant une éventuelle reprise, toute l’équipe de chaque formation doit avoir passé au moins deux tests distincts pour éviter toute contamination durant les entraînements.

Reste à savoir comment traiter les groupes à risque parmi les joueurs, le personnel d’encadrement ou dans l’entourage. En Bundesliga, plusieurs joueurs présentent des antécédents d’asthme, de diabète ou de maladies pulmonaires, souligne encore le magazine Kicker.

Deux tests distincts en Espagne aussi

En Espagne, le Premier ministre Pedro Sanchez a annoncé samedi dernier que les sportifs pourraient reprendre une activité, individuellement et sous condition, à l’extérieur à partir du 2 mai.

Pour ce qui est du football, les joueurs et membres du staff devront subir un test au virus et un test d’anticorps avant de pouvoir reprendre l’entraînement, c’est la phase 1 du protocole de La Liga.

La phase 2 devrait permettre des entraînements individuels à partir du 6 mai au plus tôt et la phase 3 des entraînements par petits groupes. La phase 4, des entraînements collectifs complets, doit pouvoir être lancée deux semaines avant la reprise de la compétition.