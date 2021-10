De Paris à Marseille, une semaine d’hommage au Boss Tapie

Et ça, les supporters de l’Olympique de Marseille ne l’ont pas oublié. Ils sont nombreux à être venu se recueillir devant le Stade Vélodrome et y déposer des fleurs.

Dès l’annonce de sa mort et le lendemain, les Marseillais ont déversé tout leur chagrin. Eux pour qui Bernard Tapie comptait tant. Président de l’OM , il était celui qui avait racheté le club au bord de la faillite pour un franc symbolique avant de l’emmener sur le toit de l’Europe en remportant la Ligue des Champions.

Cap vers le Sud, jeudi, pour le cercueil de Bernard Tapie. "On te ramène à la maison", avait déclaré son fils, Stéphane Tapie. Le Boss, comme il est surnommé à Marseille, est entré une dernière fois dans le Stade Vélodrome, celui qui a tant vibré lorsqu'il était président.

Son fils Stéphane était présent et a passé un moment avec le président actuel de l'OM, Pablo Longoria. Le cercueil de Bernard Tapie a ensuite fait son entrée dans le Stade Vélodrome sur le son Jump de Van Halen qui accompagne les joueurs marseillais lors de leur montée sur la pelouse, accompagné de la Ligue des Champions qu'il a ramené au club, la seule dans l'histoire du football français.

"We are the champions" a ensuite résonné pour une dernière communion avec les supporters phocéens.