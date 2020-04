De mensonges en tricheries, Trump joue-t-il au golf comme il gouverne ?

Dans le monde du golf, un vieil adage veut que l’on puisse découvrir la vraie nature d’une personne en disputant une seule ronde avec elle. Et dans la très grande majorité des cas, cela s’avère.

Par exemple, en observant bien votre partenaire de jeu, vous pouvez rapidement déterminer s’il est méticuleux ou brouillon, s’il est colérique ou tempéré, s’il est réservé ou extraverti, s’il est altruiste ou égocentrique et, bien sûr, s’il est respectueux des règles ou tricheur.

Dans un sport où l’étiquette et la loyauté font foi de tout, et où les joueurs doivent eux-mêmes s’imposer les pénalités prévues au règlement, le dernier critère pèse évidemment très lourd. Si vous trichez au golf, très rapidement, la nouvelle se répandra au 19e trou. Votre réputation en souffrira et les autres joueurs éviteront comme le COVID-19 de vous inclure au sein de leur quatuor.

Les golfeurs se méfient particulièrement des tricheurs. La tradition orale de sport, qui repose quand même sur près de six siècles, veut qu’il y ait de très fortes chances que les gens qui trichent au golf agissent de la même manière dans tous les aspects de leur vie.

Et cela nous amène, si vous ne l’aviez pas vu venir, à Donald Trump.

Depuis que la pandémie de la COVID-19 a frappé l’Amérique du Nord en mars dernier, les points de presse quotidiens du président des États-Unis sont diffusés en direct par les chaînes d’information en continu.

Et chaque jour qui passe, sa façon de réécrire l’histoire et ses joutes verbales avec les journalistes me rappellent des traits de caractère de Trump, amplement documentés, dans un livre intitulé Commander in Cheat, How Golf Explains Trump. À ce jour, ce bouquin constitue ma plus intéressante et divertissante lecture de la dernière année.

Qui plus est, cet ouvrage a été rédigé par l’ex-chroniqueur de la revue Sports Illustrated Rick Reilly, qui est probablement le meilleur de la profession en Amérique du Nord. En se basant sur son expérience personnelle (Reilly connaît Donald Trump depuis plusieurs décennies) et sur les témoignages d’une centaine de golfeurs professionnels et amateurs, de cadets et de personnalités qui ont côtoyé le président des États-Unis sur les allées, l’auteur établit sans l’ombre d’un doute que Trump est un tricheur compulsif.