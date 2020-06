De l'excitation à la raison : la Premier League n'est pas encore à niveau ! (édito)

Ce mercredi matin, flottait chez moi comme un petit parfum d’excitation. La Premier League était de retour quelques heures plus tard et j’avais décidé de suivre les onze matchs de la semaine. Je ne savais pas trop à quoi m’attendre. A quel niveau allaient revenir les joueurs ? Comment allait-on digérer 11 matchs à la suite à huis clos ? Allais-je m’endormir ? Regretter cette idée ?

Pep Guardiola, le mage catalan de Manchester City, avait donné quelques indices : 3 semaines d’entrainement, c’était trop peu pour espérer être au top. Il avait raison. Autant mettre fin au suspense tout de suite : j’ai vainement attendu un vrai bon match de foot.

Mais j’y croyais, au moment du premier coup d’envoi. Les pâtes jambon-fromage étaient au four, les enfants paisibles dans la pièce à côté. Aston Villa-Sheffield pour commencer donc. Pas d’occasion, pas de rythme, un son d’ambiance un peu lunaire. Pourquoi me suis-je lancé dans cette galère ?

-" Papa c’est combien ? "

-" Ah bien tu vois c’est marqué en haut de l’image : 0-0 "

-" C’est quelle équipe ? Tu tiens pour qui ? "

-" Papa aimerait se concentrer, merci. "

Les équipes essayent mais réussissent peu. Sheffield marque un but valable mais il n’est pas accordé. Ouf, le foot anglais a sa première polémique. Idéal pour faire diversion car pour parler de jeu, c’est plus difficile.

Pas le temps de me lamenter, Manchester City-Arsenal s’annonce. Alléchant sur papier avec deux coaches qui aiment le ballon. Décevant dans les faits avec un Arsenal pas du tout prêt. Et ne réussira aucun tir cadré. Avec un David Luiz qui plombe son équipe. Une boulette, puis un pénalty et une carte rouge. Arsenal a beau changer d’entraîneur, les mêmes scénarios finissent par se réécrire. Il serait peut-être temps, plutôt, de se pencher sérieusement sur son recrutement pour se réinventer. City lui est déjà à un bon niveau. Et notre Kevin De Bruyne sera de loin le meilleur joueur de la semaine. Le confinement n’a pas réussi à stopper sa marche vers le titre de joueur de Premier League de l’année.

Fin de la premier soirée, rendez-vous vendredi, pour deux matchs supplémentaires. Norwich-Southampton pour s’échauffer. Norwich est mûr pour la Championship. Cela manque tellement de qualité. Le match vaut par la seule présence de Danny Ings. L’attaquant de 27 ans vit sa meilleure vie chez les Saints, qu’il envoie au paradis : un but, un assist, un pré-assist. Il occupe désormais la 3e place du classement des buteurs. En foot, il y a toujours une belle histoire quelque part.

Mais le niveau du jeu laisse toujours à désirer. Normal, me dis-je, si Pep l’avait prédit. Et puis ça va s’améliorer, voilà déjà Tottenham-Manchester United qui se profile. Les Belges sont sur le banc. De Gea reste le gardien qui commet le plus d’erreurs dans la liste des " meilleurs gardiens du monde " dont il est censé faire partie selon les nombreux sondages. Son erreur est compensée par le retour remarqué de Paul Pogba, à la base de l’égalisation. Un pénalty contesté par son meilleur ennemi José Mourinho. Le monde d’après, qu’ils disaient…

Place au week-end. Sept matchs en deux jours ! Idéal pour remarquer le manque d’intensité. La Premier League n’est pas encore redevenue la Premier League. Retard physique criant, comme annoncé. Et le huis clos n’aide pas. Un Everton-Liverpool, derby de clôture de la semaine, sans passion dans le stade, cela n’a pas beaucoup de sens, si on y réfléchit. Et si la bande son est aussi fake qu’indispensable pour tenir autant de matchs devant la télé, on sent que les joueurs manquent parfois d’adjuvants, chef. Un stade qui hurle, ça peut servir en cas de coup de pompe. Ça vous donne une bonne petite dose d’adrénaline. Ça peut mettre la pression sur l’adversaire, sur l’arbitre. Et dans aucun des 11 matchs on a senti ce petit moment de folie. Même s’il y a eu des buts très sympas comme lors de Watford-Leicester. Avec au passage un assist de Kabasele, un des rares belges au niveau en cette semaine de reprise. Même s’il y a eu des rebondissements, enfin, dans plusieurs matchs. Parce qu’Arsenal reste donc Arsenal et a laissé Brighton y croire. Parce que Chelsea était bien plus fort qu’Aston Villa. Mais c’est en regardant 11 matchs à la suite qu’on se rend compte que le décor est capital dans un match de foot. Et l’ambiance, les supporters, les fans, c’est plus qu’un élément de décor. C’est l’âme fatale de notre passe-temps favori. Et ça me manque.