De Kompany à Messi en passant par le BX Brussels

17 "Kets" en week end exceptionnel au Barça. "On commence au BX et on finit au Barça" raconte Sahir, 13 ans, impressionné. Aéroport de Bruxelles National, 8h, décollage pour Barcelone. Lokmane, Hamza, Teddy, Mohcyn, Sami, Loïc et les autres. Ils sont 17 jeunes footballeurs du BX Brussels et 3 éducateurs sportifs. Pour bon nombre de ces adolescents bruxellois, l’avion, c’est une première ; pour tous, Barcelone, c’est le rêve : Lionel Messi, Andrès Iniesta, Luis Suarez, Gerard Piqué, Ivan Rakitic,… et ce stade de 100.000 personnes, le Camp Nou. Sahir et les autres restent bouche bée au pied de la fresque géante aux effigies des joueurs blaugrana les plus célèbres. "Ce stade, il est immense. Il paraît plus grand que Bruxelles… wouaouhhh !" Ali : "C’est un stade de légende. Même si je ne suis pas supporter du Barça, ça m’impressionne."

Les jeunes du BX Brussels ont pu visiter la salle des trophées - © Tous droits réservés Visite guidée du Musée. Les prestigieux trophées, les ballons d’or de Messi, le vestiaire, la salle de presse, … impressionnant ! Randi : "Toutes ces choses-là, on les voit à la télé, alors y être et presque les toucher du doigt, ça me donne de l’émotion." Puis la pelouse, sacrée, magique ; mais interdit de toucher ! Trop dommage. Zakariya : "C’est un truc de fou ! Les plus grands joueurs ont couru sur cette pelouse !" Sahir : "J’ai trop envie de toucher, d’en mettre sous mon nez pour la sentir, zut !" Et lorsqu’on le taquine en lui disant qu’il a peu de chance de la fouler un jour, il rétorque "Qui sait ?! Ça commence au BX et ça finit au Barça !" Le soir, dîner à l’hôtel, dans une salle à part, et là : surprise, sur un grand écran, Vincent Kompany apparaît. "Salut les gars, goede dag, je voulais vous passer un message : vous allez vivre une aventure originale, unique même, vous allez découvrir une autre ville, une autre langue, d’ autres gens, … de tout. Ouvrez les yeux, posez des questions, profitez, dites-vous que toutes ces choses sont possibles pour vous. Prenez du plaisir et alimentez vos rêves." Tous connaissent le palmarès de Kompany et savent aussi que c’est lui qui a créé leur club. Ilyes : "Je suis impressionné par son parcours, ça m’encourage à croire à mes rêves, comme lui."

Vincent Kompany - © Tous droits réservés Le projet du BX Brussels concerne 1000 jeunes, pour la plupart issus de quartiers défavorisés de Bruxelles. Trois clubs sont concernés : le BX Brussels, le Black Star, et le FC Forest. Depuis 2013, Vincent Kompany y a investi plusieurs millions d’euros. A travers le football, les objectifs sont l’éducation et l’intégration dans la société. Vincent Kompany : "Je suis fier d’être un "ket" de Bruxelles. Mais moi aussi j’ai grandi dans un quartier difficile : pauvreté, prostitution, difficulté pour les jeunes de recevoir une éducation, de trouver du travail, de s’intégrer, etc… Tous les projets comme le BX Brussels ont du sens parce qu’il vont dans le sens de l’intégration, du lien social." Les 17 jeunes présents sont des heureux élus méritants. Ils ont en fait remporté un concours organisé en interne pour les 14-15 ans. Ali : "On devait s’investir dans le club, venir arbitrer les petits, avoir un bon comportement vis-à-vis des arbitres, des coachs, de nos équipiers. Et aussi des bons résultats sur le terrain." Après un tour de la ville en vélo puis une immense paëlla sur la digue, direction La Masia, le célèbre centre de formation du Barça, avec 2 entraîneurs locaux s’il vous plait ! Après-midi, match amical. Les consignes de Kalid sont courtes mais claires. "Les gars, c’est un match amical, respect des adversaires, on ne discute pas les décisions de l’ arbitre, on se bat les uns pour les autres, et on s’amuse, OK ? Allez !" Sahir nous souffle : "On doit respecter l’adversaire mais on peut quand même mettre le pied, on doit, même, c’est ça le foot !" Fair-play, discipline, sens de l’effort, esprit d’équipe, respect des différences, sens des responsabilités, … des valeurs prônées au BX Brussels, et qui passent, même avec les cas difficiles. Kalid Boudraa et Junior N’Galula sont coordinateurs au BX Brussels, ils expliquent : "Nous on ne peut pas choisir les joueurs, on doit les accepter tous, puisque on a des objectifs sociaux et éducatifs. Et parfois, quand ils arrivent, on voit des jeunes qui n’ont pas les bons comportements ni les bonnes valeurs. Mais après quelques mois, ils voient comment les autres fonctionnent et ils prennent le train avec le reste du groupe. Ça c’est très encourageant."

Les jeunes du BX Brussels prennent la pose devant le Camp Nou - © Tous droits réservés Cette escapade en Catalogne sent bon le foot. Les mines sont réjouies, les voix assurées, enthousiastes. Quentin : "Le foot, pour moi, c’est la liberté. Quand je joue avec mes amis, je me sens vivre. Je rêve d’être pro mais je ne me fais pas d’illusion et les études sont plus importantes encore." Apothéose du week-end, dimanche 16h, le match Barça-Getafe, au Camp Nou, parmi les 100 000 spectateurs. Un œil sur le terrain, l’autre dans le viseur d’un smartphone qui ne les aura pas quitté pendant 2 jours. Nicolas : "Il y a des tas de gens qui rêvent de voir ces joueurs là, et moi je suis là à les regarder jouer à quelques mètres, alors c’est vrai, je suis ému." Quentin : "C’est comme un rêve, c’est un week-end magique et en plus c’est gratuit." Adam : "On a fait des choses exceptionnelles, qu’on n’aurait jamais pu faire à Bruxelles. Ça va nous marquer pour longtemps, et ça va nous donner du courage pour la suite." Leur donner du courage pour plus tard, c’est bien le but de Vincent Kompany et du BX Brussels.