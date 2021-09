De Hleb à Maradona… A la (re) découverte de la Biélorussie, prochain adversaire des Diables Rouges

Depuis le 30 mars 2021 et le retentissant 8-0 infligé à la Biélorussie par une équipe "B" améliorée des Diables , près de six mois se sont écoulés.

La Fédération biélorusse de football s'est affiliée à la FIFA en 1992, soit un an après l'indépendance du pays. Actuellement l'équipe nationale occupe le 89eme rang du classement Fifa (31e en 2011) et sa plus large victoire récente a été un 5-0 contre l'ogre Saint marinais en 2018.

Le succès le plus retentissant a été cette victoire 0-1 en 2010 face à l'équipe de France en qualifications pour l'Euro 2012.

Ce coup d'éclat isolé restera sans suite. L'équipe ne compte aucune participation à une grande manifestation. Malgré le soutien du monde politique, le football biélorusse reste à la traine et peine à former des élites.

Cependant, en dépit de leur surnom, les "Bielyia kryly", les ailes blanches, ne doivent pas être pour autant considérées comme un oiseau pour le chat. L'équipe n'est pas passée loin de sa première participation à un Euro.

Après un brillant parcours en Ligue des Nations, l'équipe s'est octroyé le droit de rêver à l'Euro 2020 en disputant la demi-finale de barrage contre la Géorgie. Depuis ce match perdu par le plus petit écart, l'équipe semble accuser le coup. Hormis un succès contre l'Estonie 4-2, l'équipe n'a pas gagné un seul match en 2021. La défaite 8-0 contre la Belgique en mars, la plus sévère de son histoire, a même coûté son poste au sélectionneur Mikhail Markhel. L'arrivée d'un nouveau technicien, le routinier Georgi Kondratjev 61 ans (déjà en place entre 2011 et 2014) semble redonner un nouvel élan... Même si les résultats ne sont pas de retour, la Biélorussie ne s'est inclinée que 1-0 en République tchèque (en alignant 5 défenseurs) et sans un triplé de Gareth Bale, elle se se serait imposée face au pays de Galles. Score final 2-3. Kondratjev choisissant d'évoluer en 4-2-3-1 avec son meilleur joueur Lisakovich, seul en pointe.