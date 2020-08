De Bruyne: "Les années passent mais les résultats sont les mêmes"

Kevin de Bruyne a réagi à l'élimination de Manchester City en quart de finale de la Ligue des champions, suite à la défaite contre Lyon: "Les années passent mais les résultats sont les mêmes. Je pense qu'on n'a pas été bon en première période, on le sait, on a été trop lent. Mais en seconde période, on a vraiment bien joué, on revient à 1-1, on a quelques occasions, et évidemment le 2-1 et le 3-1 finissent le match. C'est dommage pour nous d'être éliminés de cette façon. En deuxième période on a bien joué, on les a mis sous pression, on a joué notre jeu d'attaque, on les avait à notre merci, mais leur gardien a fait quelques arrêts. A 2-1, on a eu la chance de revenir à 2-2 et le match aurait continué. Mais c'est le football, ça se joue à de petits détails, et derrière ils font le 3-1 et c'est terminé. Le match a été ouvert, mais à part leurs deux buts, ils n'ont pas créé beaucoup d'occasions. Mais on doit apprendre, mec, ce n'était pas suffisant. Ce qui a fait la différence, c'est de marquer ou pas les buts quand on a des occasion".