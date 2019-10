De Bruyne et Hazard parmi les 30 nommés au Ballon d'Or, Neymar absent

France Football et L'Equipe ont dévoilé la liste des nommés pour Ballon d'Or 2019. Ils sont 30 a encore pouvoir rêver de la prestigieuse récompense qui sera décernée le 2 décembre à Paris.



Kevin De Bruyne, titré en Premier League et phénoménal depuis le début de saison, était déjà nommé l'an dernier. Il accompagné par Eden Hazard. Le capitaine des Diables a mené Chelsea à la victoire en Europa League (avec le titre de meilleur joueur) avant d'être transféré au Real Madrid.



Les joueurs de Liverpool, vainqueurs de la Ligue des Champions, sont omniprésents avec sept joueurs. Neymar est le grand absent. Le Brésilien figurait systématiquement dans le classement final du Ballon d'Or depuis 2011, alors qu'il jouait encore à Santos au Brésil.



Depuis, Neymar y a notamment obtenu deux 3e places, lorsqu'il portait le maillot de Barcelone (2015) puis celui du Paris SG (2017). Le Brésilien paie sans conteste deux années très délicates depuis qu'il a rejoint le club parisien à l'été 2017, où deux graves blessures l'ont tenu éloigné des terrains pendant de nombreux mois. L'an dernier déjà, Neymar n'avait terminé qu'à la 12e place de ce classement établi par le vote de journalistes internationaux.



En 2019, Neymar n'a participé avec son club à aucun match de Ligue des champions, et n'a pris part qu'à 12 rencontres toutes compétitions confondues: 10 matches de L1, 1 match de coupe de la Ligue et 1 match de Coupe de France, la finale perdue contre Rennes à l'issue de laquelle il avait donné une petite gifle à un supporter breton.



La liste complète :

Sadio Mané (Liverpool)

Sergio Agüero (Manchester City)

Frenkie De jong (Ajax puis FC Barcelone)

Hugo Lloris (Tottenham)

Dusan Tadic (Ajax)

Kylian Mbappé (Paris SG)

Trent Alexander-Arnold (Liverpool)

Donny van De Beek (Ajax)

Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal)

Marc-André ter Stegen (FC Barcelone)

Cristiano Ronaldo (Juventus)

Alisson (Liverpool)

Matthijs de Ligt (Ajax puis Juventus)

Karim Benzema (Real Madrid)

Georgino Wijnaldum (Liverpool)

Virgil Van Dijk (Liverpool)

Bernardo Silva (Manchester City)

Heung-Min Son (Tottenham)

Robert Lewandowski (Bayern Munich)

Roberto Firmino (Liverpool)

Lionel Messi (FC Barcelone)

Riyad Mahrez (Manchester City)

Kevin De Bruyne (Manchester City)

Kalidou Koulibaly (Naples)

Antoine Griezmann (Atlético Madrid puis FC Barcelone)

Mohammed Salah (Liverpool)

Eden Hazard (Chelsea puis Real Madrid)

Marquinhos (Paris SG)

Raheem Sterling (Manchester City)

Joao Felix (Benfica puis Atletico Madrid)