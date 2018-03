David Silva libéré par Lopetegui "pour raisons personnelles"

Le milieu offensif David Silva a été autorisé à quitter le rassemblement de la sélection espagnole samedi "pour raisons personnelles", a annoncé la Fédération espagnole de football (RFEF), alors que la Roja est en pleine préparation pour le Mondial-2018.

L'annonce publiée sur le compte Twitter de la RFEF ne donne pas plus de détails. Mais on peut supposer que ce départ est lié à son fils, né extrêmement prématuré. En début d'année, Silva avait manqué plusieurs rencontres avec Manchester City pour rester au près de son fils. Il l'avait lui même révélé via les réseaux sociaux.

Le joueur de Manchester City a joué vendredi le match amical de préparation contre l'Allemagne à Düsseldorf (1-1), mais ne participera donc pas à celui contre l'Argentine mardi à Madrid.