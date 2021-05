David Hubert quitte OHL et rejoint Zulte-Waregem

David Hubert a trouvé un nouvel employeur. Le milieu défensif a signé pour deux saisons en faveur du Essevee. A 33 ans, il s'agit d'un nouveau défi pour un joueur qui a déjà connu cinq clubs de D1A : La Gantoise, Genk, Waasland-Beveren, Mouscron, OHL et donc désormais Zulte-Waregem. L'éphémère Diable Rouge (2 sélections, en 2011) rejoint un effectif particulièrement expérimenté où la plupart des cadres du vestiaire sont trentenaires (Bossut, Marcq, Vossen, Seck, Opare). "Nous trouvons important d'avoir un mélange entre expérience et jeunesse. David possède des qualités de leader et une expérience de la D1A qui en feront un renfort sur et en dehors du terrain", a réagi Eddy Cordier, le CEO de Zulte-Waregem. Du côté des départs, Gianni Bruno pourrait profiter de son excellente saison pour aller voir ailleurs. Il est sérieusement convoité par La Gantoise.