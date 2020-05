David Delferière sur le recours contre l'arrêt des championnats amateurs : " On a pris la moins mauvaise décision… "

C’est une nouvelle gifle de dimension pour l’Union Belge de football : après la décision, vendredi, de la Cour Belge d’Arbitrage du Sport d’octroyer à Mouscron sa licence professionnelle, cassant ainsi la décision de la Commission ad hoc de la Fédération, 15 clubs du foot amateur contestent cette fois l’arrêt des championnats, décidé en urgence il y a quelques semaines. On ignore l’identité des clubs en question : on sait juste que 14 d’entre eux militent en Flandre… et un forcément dans le football francophone (sans doute Solières, descendant de D2 amateur, même si on s’y refuse à tout commentaire..).

" Chaque année, c’est la même chose… " regrette David Delferière, Président de l’ACFF, l’aile francophone de l’Union Belge qui gère le football amateur du Sud du pays. " Pour quelque décision que ce soit, des clubs déposent des recours. On s’attendait donc à ces recours. Chaque saison vous avez des heureux et des malheureux, ceux-ci filent devant la CBAS et bafouent l’intérêt général. En ces temps de coronavirus, j’espérais un peu plus de solidarité : je trouve cela un peu dommage mais c’est comme ça. On commence à être habitué… "

Règle de 3

Le 27 mars dernier, en pleine crise du coronavirus, le comité de crise de la Fédération créé en urgence décidait de geler les championnats et d’homologuer les montants et descendants sur base des classements du moment. C’est cette décision qu’attaquent aujourd’hui une quinzaine de clubs, qui ont confié leurs intérêts à l’avocat Johnny Maes­chalck, l’un des ténors du droit du sport en Belgique… habitué à remporter ses dossiers contre l’Union belge.

" On ne regrette pas notre décision initiale " poursuit Delferière. " Nous avons envisagé toutes les solutions, y compris celle de la saison blanche (NDLA : ni montant, ni descendant), que les clubs plaignants réclament aujourd’hui. Nous avons pris ce qui nous semblait être la moins mauvaise décision, car au moins 80% des matches avaient été joués. On a même appliqué une règle de 3 " points/matches joués ", au sein des séries et même entre séries de même niveau, puisque tous les clubs n’avaient pas disputé le même nombre de rencontres. Et contrairement à ce que disent les plaignants, qui évoquent un vide juridique, je précise que cette règle de 3 existe dans le règlement… "

Toujours la CBAS…

L’affaire sera traitée devant la CBAS (toujours elle…) le 26 mai : les deux parties, les 15 clubs et la Fédération, déposeront leurs conclusions cette semaine, mercredi et jeudi. Une nouvelle semaine chaude à la Fédération puisque vendredi, ce sera au tour des clubs de Pro-Ligue réunis en AG à démêler leurs divers écheveaux (arrêt de la saison de Pro-Ligue, format du championnat, situation des licences et des droits TV).

" Volontairement, nous n’avons pas souhaité connaître l’identité des 15 clubs plaignants " poursuit Delferière. " Je m’occupe de football, je laisse le droit à nos juristes. Pour tout vous dire, je pensais en apprenant ce recours qu’il s’agissait des clubs de la Ligue de Futsal ! Nous allons défendre nos droits. Quand une décision sera prise et définitive, on avisera pour un éventuel recours. Mais comme toujours, nous respecterons le droit… "

Un demi pour cent...

Plus généralement, cette nouvelle affaire repose la double question de la gestion de l’intérêt général… et de la manière dont l’Union Belge s’adapte aux recours de plus en plus systématiques.

" Chacun défend son beefsteak, je le comprends, et certains investisseurs sont prêts à tout pour sauver leur mise " reprend Delferière. " Mais je rappelle aussi que ces 15 clubs représentent peut-être… 0,5% du football amateur, et que tous les autres clubs saluent notre décision du 27 mars ! Mais ceux-là ne vont pas devant la CBAS pour dire qu’ils sont contents… L’exception ne peut pas devenir la règle générale, sinon la règle générale devient l’exception ! A mesure qu’on monte dans la hiérarchie, les enjeux grandissent. Mais on parle ici de sport amateur quand même, et le football reste un jeu… "

Modernisation

Face à ces recours multiples qui font de notre football un abonné des prétoires, l’Union Belge a dû s’organiser. Même si certains réflexes ancestraux re-pointent parfois en surface…

" En toute honnêteté, c’est le jour et la nuit avec le passé. Ces dernières années, la Fédération s’est considérablement modernisée : elle est gérée professionnellement et consulte ses clubs dont les avis comptent. C’est difficile de faire plus et mieux qu’aujourd’hui. Comme dirigeant, ces recours répétés sont un peu décourageants. Mais nous continuons à gérer nos 2.000 clubs. Et nous avons d’autres sujets bien plus importants que celui-ci… "

Gare quand même à l'effet retour ?