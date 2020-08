David Delferière : "Si nous devons donner raison à Namur, on ne jouera pas au football avant fin octobre voir début novembre"

Mais cette proposition a peu de chances de passer. Pourtant cela pourrait impacter la reprise des championnats comme nous l’explique David Delferière : "Il y a 20% des clubs qui demandent une AG et nous l’organisons. Namur a, à plusieurs reprises, demander l’avis des clubs et ils n’ont obtenu que 20% des voix, pas plus. Mais si nous organisons cette assemblée, il est vrai que dans nos statuts de l’ACFF, on n’est pas compétent pour l’organisation des championnats. Namur ne veut pas accepter ça et c’est le tribunal qui tranchera car Namur va certainement aller en référé pour un report des championnats. Contrairement à ce qu’ils disent sur leur site, ce n’est pas l’ACFF qui reportera les championnats, ce sera Namur et tous ceux qui sont derrière."

