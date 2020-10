David Delferière : "Il faut trouver une solution, sinon de nombreux clubs seront rapidement en faillites"

Le football amateur va-t-il être arrêté ? C’est ce que les rumeurs laissent paraître depuis quelques jours. À l’origine de cette incertitude : la décision de 4 gouverneurs wallons de fermer les buvettes dans les infrastructures sportives. Des fermetures qui ont impacté ce week-end les clubs des provinces de Namur, de Hainaut, de Luxembourg et de Liège.

Au-delà de ces fermetures, doit-on aller un cran plus loin ? Pour David Delferière, "on espère continuer à jouer au foot. Mais tous les week-ends à l’ACFF, on a plus de 100 000 footballeurs sur les terrains et ce week-end, on a eu 175 cas de Covid-19. Donc je ne pense pas que ce soit le football qui soit vecteur de transport majeur du coronavirus."

Si le Président de l’ACFF ne voit pas pourquoi l’on ne pourrait pas continuer à jouer, il faut prendre le problème plus largement. Car la fermeture des buvettes a un impact financier important pour les clubs. Des décisions qui font peur à tous les clubs de foot amateurs, soucieux de ne plus voir rentrées liées aux consommations de boissons. L’ACFF, l’Association des clubs francophones de football, craint pour la survie de ses clubs. Et tente de trouver les solutions face à cet obstacle. L’une d’entre elles consisterait donc à suspendre temporairement les championnats.

"Il ne faut pas résumer ça au problème de buvette. Lorsqu’un club aligne 15-16 équipes de jeunes et qu’elle doit défrayer les formateurs, ils doivent outre les cotisations, organiser des soupers et des tournois. Et si on ne peut pas les organiser, forcément les clubs seront déclarés en faillite. La solution, c’est peut-être de réglementer cette buvette en demandant de s’asseoir et avoir un monsieur Covid-19 qui fasse la circulation à l’intérieur", ajoute Delferière.