David Bourlard, l'entraîneur du Stade Brainois: "La famille Hazard, c'est la simplicité!"

Le Royal Stade Brainois, matricule 343, évolue en Division 3 amateurs, le cinquième échelon belge. Ses adversaires cette saison ont pour noms Tournai, Wavre, Saint-Symphorien ou encore Ganshoren. Pas de quoi déchaîner les foules. Et pourtant, le Stade Brainois est un club connu à travers le monde. Oui, vous avez bien lu, à travers le monde !

Le Stade Brainois, c’est le club de Braine-le-Comte, dans le Hainaut. A ne pas confondre avec le CS Brainois, le club de Braine l’Alleud, en Brabant Wallon. Le manager sportif du Stade Brainois s’appelle Thierry. Thierry Hazard. Le papa de qui vous savez. Eden, Thorgan, Kylian et Ethan. Les quatre frères ont tous débuté le football à Braine où l’ombre des Hazard plane en permanence. Ce qui fait la fierté de l’entraîneur de l’équipe première, David Bourlard, que nous avons rencontré. Hazard… Bourlard, même combat !

David Bourlard, vous êtes élogieux quand vous parlez de la famille Hazard…

" Quand on rencontre des pointures de ce genre, c’est toujours impressionnant ! Surtout quand on a l’occasion, comme l’année dernière, d’aller voir Thorgan jouer à Mönchengladach ou Kylian au Cercle de Bruges. La famille Hazard, c’est la simplicité. Thierry, par exemple, est resté très simple malgré son statut. A Braine, c’est lui qui tond le terrain ! Je ne connais pas beaucoup de dirigeants qui le feraient. Et pourtant, il a un incroyable rythme de vie. Eden aussi, c’est la simplicité. Il nous a fait certains plaisirs comme nous offrir trois tables de techball, un cadeau intéressant pour favoriser la récupération de mes joueurs. Thorgan nous a donc offert des places pour aller voir un match à Gladbach’ et la saison dernière, c’est lui qui est venu nous voir deux fois. Kylian vient aussi régulièrement assister à des rencontres à Braine. Au-delà de l’investissement du père, il y a aussi celui des frères. "

Quand vous coachez un match à Braine et qu’un des frères Hazard se trouve en tribune, vous sentez-vous un peu plus visé ou jugé que d’habitude ?

" Franchement, pas du tout ! J’ai déjà eu des discussions foot avec Kylian ou Thorgan et ils ont un énorme respect par rapport à ce que l’on fait. Ils savent très bien que l’on travaille dans des conditions qui sont bien loin des conditions des clubs professionnels. Mais la famille Hazard essaie de nous mettre dans les meilleures conditions possibles pour notre niveau. "

Avez-vous déjà eu des débriefings tactiques de vos matches avec l’un des frères ? Etes-vous preneurs de conseils ? Ce sont des… gamins par rapport à vous, tout juste quadragénaire !

" Ce sont des gamins mais ils vivent le foot à fond depuis qu’ils ont 12 ou 13 ans ! Moi, je prends les conseils de tout le monde, que ça vienne d’un membre de la famille Hazard ou d’un supporter. Tout est intéressant. Mais de réels débriefings, ils ne m’en feront jamais parce qu’ils connaissent et respectent le rôle d’un entraîneur. Thierry, même s’il est dirigeant du club, ne me dira jamais ce que je dois faire parce qu’il sait très bien que je ne fonctionnerai jamais comme ça. "

Vous suivez les performances d’Eden, Thorgan et Kylian ? En d’autres mots, êtes-vous un supporter des Hazard ?

" Moi, je suis un supporter du beau football. Eden, Thorgan et Kylian sont tous les trois étonnants, chacun dans leur registre. Mais c’est sûr qu’Eden a un incroyable niveau et qu’il va atteindre au Real un niveau extraordinaire. Je lui souhaite de démontrer le plus vite possible à tout le monde qu’il a sa place là-bas. "

Avec l’éducation qu’ils ont reçue, bien sûr que les frères Hazard sont encore des gens normaux, des gens très très respectueux, je tiens à le souligner.

Les frères Hazard sont-ils encore… des gens " normaux " ?

" Avec l’éducation qu’ils ont reçue, bien sûr qu’ils sont encore des gens normaux, des gens très très respectueux, je tiens à le souligner. "

Vous rêvez d’aller faire un tour à Madrid ?

" Mon rêve, c’est de pouvoir faire le plus de choses possible dans le monde du football. Et donc oui, je suis preneur d’un jour assister à un entraînement à Madrid, à Dortmund et même au Cercle de Bruges ! Je suis preneur de toutes les expériences. "

Un stage avec Zizou ?

" J’ai bientôt 41 ans et ce serait le plus beau des cadeaux… "