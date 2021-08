Daouda Peeters ravi de rejoindre le Standard : "Un moment incroyable avec les supporters"

Le Standard de Liège a présenté ce mercredi à la presse son nouveau médian défensif de 22 ans, Daouda Peeters, dont le transfert a été officialisé récemment. Il rejoint ainsi le club principautaire en provenance de la Juventus, qui le laisse partir en prêt.

►►► À lire aussi : Des terrains de Mol aux entraînements avec Ronaldo : qui est Daouda Peeters ?

Tout comme Hamza Rafia, présenté ce mardi, Daouda Peeters a apprécié ses premières minutes avec son nouveau maillot dans l’enfer de Sclessin : "J’ai apprécié cet instant avec les supporters, c’était vraiment incroyable", a commenté celui qui avait quitté Bruges pour la Sampdoria en 2018, avant de rejoindre le Piémont.

Le milieu de terrain, qui qualifie son jeu de "physique", espère apporter encore plus de "grinta" au Standard grâce à son profil athlétique. Il a expliqué qu’il avait trouvé dans le club liégeois un endroit où se développer même s’il avait reçu d’autres propositions qu’il a préféré ne pas commenter : "Je suis très content d’être ici au Standard", a-t-il ajouté. "C’est un club très ambitieux, je connais l’ambiance, le club, c’est un grand club en Belgique. Je connais d’autres joueurs de l’équipe, j’ai joué avec Hamza à la Juventus, les connexions avec lui sont bonnes".

Le milieu de terrain dit également n’avoir pas de regret de ne pas avoir réussi à percer à la Juventus. "Le foot italien est tactique, j’ai appris beaucoup à la Juventus, maintenant je suis ici au Standard, je veux me montrer avec cette équipe et puis on verra".

Pour rappel, le Standard dispose d’une option d’achat sur l’international espoir belge.