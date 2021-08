Dante Vanzeir inscrit le but le plus rapide de la saison en Pro League : 13 secondes !

L'Union Saint-Gilloise a connu un début de rencontre en fanfare à Malines. Les Bruxellois, bonne surprise de la saison, ont démarré leur rencontre pied au plancher. Alors que le KaVé avait engagé, les Unionistes ont récupéré le ballon. En une passe de Deniz Undav, Dante Vanzeir s'est retrouvé seul face à Gaetan Coucke et l'a dribblé tranquillement avant de conclure. Le temps pour inscrire ce but ? 13 secondes !

Ce n'est pas le but le plus rapide de l'histoire de la D1A, puisque le record est toujours détenu par Victor Osimhen, qui avait inscrit un but pour le Sporting de Charleroi après 9 secondes.

Dante Vanzeir est cependant un récidiviste : la saison dernière, il avait marqué le but le plus rapide de l'histoire du football belge professionnel. A Deinze, il avait frappé après seulement six secondes.