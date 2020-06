Dans le derby, Liverpool perd des points pour la troisième fois de la saison

Un derby, un vrai, ça n'a pas de prix. Mais Goodison Park était vide et c'était un peu triste. Et Liverpool ne pouvait pas encore être champion mathématiquement. Et les trois derniers affrontements entre voisins sur le terrain d'Everton n'avaient offert qu'un seul but.Mais quand le rouge et le bleu de la même ville s'épousent pour un hommage aux victimes du virus, c'est une belle image qu'on garde avec nous. Klopp plaçait Origi et surtout Salah sur le banc. Minamino avait l'occasion d'animer d'entrée les rouges offensives. D'occasions, il y n'y en a guère, dans les 20 premières minutes. Même si Liverpool essaye d'y intégrer les ingrédients de son succès d'avant COVID: du pressing haut et agressif, de la mobilité et 60% de possession pour clôturer le premier quart, avant la pause boisson. Mais le plus grand danger était pour les Toffees. Richarlison était un juste un peu juste.

Finalement, la plus grosse accélération était venue de Mané. La star sénégalaise avait oublié l'hommage à George Floyd et piqué un sprint parce qu'il croyait au coup d'envoi. Les 21 autres joueurs, figés, ont pu juger de son niveau d'envie.