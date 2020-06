Daniel Opare, qui sort d'une saison blanche, passe de l'Antwerp à Zulte Waregem

Daniel Opare va continuer sa carrière à Zulte Waregem. Après deux saisons à l'Antwerp, où il arrivait en fin de contrat, le latéral gauche ghanéen a paraphé un contrat de deux ans avec le club de D1A, dont c'est la première arrivée lors de ce mercato estival. Le Essevee l'a annoncé vendredi matin.

Le défenseur de 29 ans a disputé 24 rencontres lors de sa première saison avec le Great Old. Mais Opare s'est ensuite gravement blessé au genou à l'aube du défunt exercice et n'a plus joué le moindre match pour l'Antwerp.

"J'ai joué plusieurs fois contre Zulte Waregem et c'est une équipe forte avec beaucoup d'ambition. J'ai hâte de commencer la saison", a déclaré Daniel Opare à Essevee TV.

International ghanéen à 19 reprises, Opare est une figure connue du championnat belge depuis son arrivée au Standard en 2010. Les 'Rouches' l'avaient recruté de l'équipe de jeunes du Real Madrid. Opare a ensuite joué à Porto (2014), Besiktas (2015), Augsbourg (2015-2018) et Lens (2017).