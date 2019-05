Damir Skomina au sifflet pour la finale de Ligue des Champions

L’arbitre slovène Damir Skomina a été choisi par l’UEFA, l’Union européenne de football, pour officier lors de la finale de la Ligue des champions entre Tottenham et Liverpool le 1er juin à l’Estadio Metropolitano de Madrid.

Skomina, 42 ans et arbitre international depuis 2002, avait déjà dirigé la finale de l’Europa League 2017 entre l’Ajax et Manchester United ainsi que la Super Coupe d’Europe 2012 entre Chelsea et l’Atlético.

Cette saison, Skomina a arbitré quatre matches de Ligue des champions et deux en Europa League. A Madrid, il sera assisté par ses compatriotes Jure Praprotnik et Robert Vukan alors que le quatrième arbitre sera l’Espagnol Antonio Mateu Lahoz. Le Néerlandais Danny Makkelie a été désigné au VAR (assistance vidéo) et sera assisté par son compatriote Pol van Boekel et les Allemands Felix Zwayer et Mark Borsch.