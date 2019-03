Dahmane (URLC) répond aux suspicions de fraude et charge Curaba (RAAL)

Pointée du doigt depuis la sortie de l’auditorat du travail dans l’émission La Tribune, lundi soir sur la RTBF, La Louvière-Centre a réagi par un communiqué se voulant rassurant sur la loyauté et la transparence du club. La direction de l’URLC annonce aussi vouloir répondre à l’invitation spontanée du magistrat Charles-Eric Clesse dont l’intervention médiatique a toutefois déplu au sein du club louviérois. Remonté mais confiant, le dirigeant et à la fois joueur Mohamed Dahmane a répondu, point par point aux insinuations de l’auditeur du travail du Hainaut.

Révéler des éléments d’une instruction en cours avec des éléments de cette enquête au grand public c’est une atteinte à l’image du club.

"On ne s’attendait pas à de telles déclarations dans la Tribune sur la RTBF tout d’abord et ensuite à un tel déferlement dans les autres médias et sur les réseaux sociaux ! On sort forcément affecté car bien qu’il y ait eu des descentes dans d’autres clubs amateurs hennuyers, nous n’avons jamais été contrôlés alors que nos portes sont et restent grandes ouvertes. On a justement déjà envoyé les documents nécessaires aux instances compétentes puisque nous travaillons actuellement sur notre dossier de licence pour valider administrativement notre montée en D1 Amateur. La prestation de Monsieur Charles-Eric Clesse, l’auditeur du travail du Hainaut, nous rend toutefois perplexe. Qu’il ait des doutes concernant un club, son mode de fonctionnement et qu’il attende en retour des réponses, nous pouvons le concevoir mais pourquoi exprimer ouvertement, publiquement de telles suspicions sur un plateau d’émission à une heure de grande écoute ? Je m’interroge sur la méthode… révéler des éléments d’une instruction en cours avec des éléments de cette enquête au grand public c’est une atteinte à l’image du club mais c’est en outre un jugement de valeur sur une affaire qui n’a pas encore été jugée ! Nous allons cependant répondre favorablement à son invitation et allons montrer patte blanche."

Non-respect de la législation en matière de mise sous contrat des joueurs, rémunérations au noir… le magistrat Charles-Eric Clesse dresse un portrait peu reluisant de l’URLC mais Dahmane assure, à nouveau, que ces insinuations bien que maladroites restent infondées.

On reste serein et si le magistrat a des doutes, on prouvera notre bonne foi.

"Aucun joueur n’est sous contrat affirme-t-il ? C’est faux puisque nous avons récupéré Eugenio Pina du Standard de Liège à qui nous avons offert un contrat. Les autres joueurs sont sous des contrats de volontariat. Lundi dans la Tribune, il a en outre déclaré qu’il y avait une multitude de joueurs français qui habitent dans des appartements non déclarés or 90 % des joueurs français chez nous proviennent du nord de la France, vivent à 30 voire 45 minutes en voiture de La Louvière. Pourquoi prendraient-ils un logement ? Monsieur Clesse fait ensuite remarquer son étonnement sur le manquement administratif supposé de nos joueurs qu’ils accusent de ne pas déclarer leur situation dans leur pays ? Si le joueur est chômeur en France, qu’il se sacrifie un an à multiplier les aller-retours pour tenter sa chance en Belgique pour espérer briller, se faire remarquer et ainsi obtenir à terme un contrat dans un autre club, ça reste un choix personnel mais aucunement un problème ni pour le joueur et encore moins pour le club… On reste donc serein et s’il a des doutes, on prouvera notre bonne foi mais ce qui a été dit durant l’émission, publié dans les médias et relayé par les réseaux sociaux jette un discrédit sur le club. On n’efface pas tout ça d’un trait. La direction de La Louvière-Centre se bat depuis quatre ans pour remonter la pente après des années noires de mauvaises gestions des anciens dirigeants et là, en quelques secondes, on nous détruit sans raison, c’est triste !"

Ces descentes démarrent au départ de révélations de Monsieur Curaba. Il veut nuire au foot amateur, à l’URLC en particulier.

Mohamed Dahmane pousse alors son raisonnement plus loin et vise un homme en particulier : Salvatore Curaba, le président de la RAAL qu’il suspecte d’être l’élément déclencheur de ce climat de suspicions qui cible le foot amateur et dernièrement l’URLC rival et voisin cohabitant louviérois. "J’ai pu m’entretenir avec d’autres coaches de la D2 amateur qui partagent les mêmes suspicions. Ces descentes démarrent au départ de révélations de Monsieur Curaba. Il veut nuire au foot amateur, à l’URLC en particulier. Notre succès le dérange, sportivement il n’a pas réussi à nous devancer, à susciter l’unanimité et l’adhésion d’une ville autour de lui alors il s’y prend autrement. On ne renoncera pas pour autant, on attendra la réponse pour la licence ce 25 mars mais nous ne laisserons pas faire. S’il veut attaquer le monde amateur pour nettoyer le circuit, éradiquer un " système " on est pour mais s’il faut le faire dans des détails aussi malsains alors il n’y aura plus de foot amateur croyez-moi ! Mais ça arrangera peut-être le président de la RAAL, il sera tout seul dans un championnat et ça lui permettra d’être champion."