Dabila fatigué, le mari de Sophie Wilmès et le sniper Selemani sont dans le Zapping de la Tribune. - © Tous droits réservés

Dabila fatigué, le mari de Sophie Wilmès et le sniper Selemani sont dans le Zapping de la... Le Mouscronnois Dabila était fatigué contre Charleroi dimanche et ça n'a pas échappé aux caméras. On a aussi retrouvé le mari de Sophie Wilmès à Gand samedi soir où Davy Roef n'a pas les yeux en face des trous. Selemani, lui, a tenté de régler ses comptes avec un supporter. Tout ça et bien d'autres choses, c'est dans le Zapping de cette 7e journée.