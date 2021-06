Daan Dierckx : "C’est mon rêve de jouer avec les Diables"

Ce vendredi dans Complètement Foot, pour la première soirée de l’Euro, toute l’équipe a reçu Daan Dierckx, premier joueur né en 2003 à jouer un match en Série A. Titulaire six fois sur les huit derniers matches de championnat, le défenseur a prolongé récemment son contrat à Parme, malgré la relégation de son club Parme. Le jeune joueur en a profité pour aborder plusieurs sujets. Morceaux choisis :

Sur ses débuts :

"Je n’étais pas trop stressé pour mes premiers matches. J’avais confiance en mes moyens et j’ai fait mes matches. La grande différence avec la Belgique, c’est au niveau de la technique et de la tactique. Il y a aussi la barrière de la langue qui n’est pas évidente. Il faut performer et continuer d’apprendre, mais je pense m’en être bien sorti."

Mon modèle, c’est Romelu Lukaku

Sur les joueurs du championnat :

"Chiellini et Bonucci, ce sont des modèles, des exemples de maturités. Ce sont des joueurs dont on doit s’inspirer en tant que défenseur central. Mais pour moi, mon modèle, c’est Romelu Lukaku. Il est impressionnant. Pour tout ce qu’il dégage, pour son énergie positive. Personne ne pensait qu’il pouvait performer à ce niveau-là, mais il l’a fait. Et puis, il faut aussi parler d’Immobile, l’attaquant le plus dur cette année que j’ai affronté. J’ai eu du mal, car il participe au jeu et il se positionne de manière optimale."

Sur son futur avec l’équipe nationale :

"Bien sûr que j’y pense. C’est le rêve de tout joueur belge et de tous les footballeurs d’aller en équipe nationale. Je continuerai à travailler dur pour pouvoir porter le maillot."

Sur les chances de la Belgique et de l’Italie à cet Euro :

"Je pense que la Belgique a de bonnes chances d’aller au bout. Quand on voit notamment avec un joueur comme Youri Tielemans qui prend de plus en plus de place dans cette équipe. Pour l’Italie par contre, elle n’ira pas au bout. Mais elle pourra faire très mal à ses adversaires pendant la compétition."