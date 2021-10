D3 acff en ébullition : Braine relance Olivier Suray, deux clans se déchirent à Stockel…

Alors qu’Olivier Suray retrouve un club qui l’a poussé vers la sortie voici deux ans, Amaury Toussaint reste en stand-by à Stockel, faute d’une sérieuse mésentente entre administrateurs.

Décidément, cette saison 2021-2022, la série A de la D3 acff apparaît plus singulière que jamais. Entamé avec quinze équipes au lieu de seize à la suite de la disparition du Stade de Braine, son championnat consacrera ce week-end un premier vainqueur de tranche inédit : Aische, Tertre-Hautrage ou Binche, l’issue pouvant se disputer au coefficient et via une règle de trois ! Plus piquant peut-être encore, ces informations de coulisses enregistrées depuis les premiers jours d’octobre. Ainsi, après la mise à l’écart du coach Olivier Suray à Gosselies, la démission de l’entraîneur Zoran Bojovic et tout son staff à l’Union Namur, les intronisations de nouveaux T1, Benoît Paulet chez les Casseroles et Olivier Defresne, chez les Merles, les dernières heures nous renseignent encore le retour à la tête du RCS Brainois du même coach gedinnois Olivier Suray. Mais aussi et surtout un solide conflit interne entre administrateurs au R.OL.FC Stockel, empêchant pour l’instant (?) la prise en mains de l’équipe de D3 acff par Amaury Toussaint, coach toujours à la tête de Waterloo (P2B), voici une dizaine de jours. Vous avez dit monde impitoyable du foot amateur ? On y vient dans quelques lignes avec ce dossier Stockel, qui prend une bien drôle de tournure.

Olivier Suray revient au RCS Brainois (D3 acff) deux ans après avoir démissionné de l'endroit. © Facebook RSC Brainois Un mot, dans un premier temps du RCS Brainois. Au lendemain du départ de Thierry Blindenbergh, le club du Brabant Wallon avait choisi de confier la destinée sportive de son équipe D3 à Pascal Pilotte, responsable technique maison de la formation des jeunes (RTFJ). Pourtant, au soir de la dernière défaite de l’équipe A, dimanche dernier face à Ath-Ostiches 3-4, un premier bilan de 7 sur 24 et un groupe joueurs accusant le coup, le manager sportif Henri Pensis, son coach et la direction du RCS sont arrivés à la conclusion qu’il fallait du changement. En 48 heures, Pascal Pilotte réenfilait son costume de responsable de RTFJ et un certain… Olivier Suray, annoncé en discussion avec la provinciale du Racing de Waterloo était rapatrié dare-dare. Le premier coach de Gosselies cette saison entraînera à nouveau les joueurs de Braine dès ce jeudi soir. "Il a déjà coaché cinq ou six éléments de notre noyau actuel, justifie Henri Pensis. Devait-on ramener au bercail une personne poussée à démissionner de chez nous il y a très peu de temps, en D3, juste avant l’épisode Blindenbergh ? Olivier est un ami de longue date. Nous sommes très souvent en contact. Avec lui, nous avons gagné deux coupes du Brabant et le championnat de l’élite provinciale. Quand nous avons entendu qu’il était proche de Waterloo, on s’est dit 'et pourquoi pas chez nous' ? Nous ne nous étions pas quittés en mauvais termes, loin de là. A l’époque, une routine non productive s’était installée après les trois premières années de collaboration. Depuis, de l’eau a coulé sous les ponts et nous retrouvons un coach qui connaît la maison, les dirigeants et reste très attiré par le niveau national. On s’est vite mis d’accord. Sa première mission ? Stabiliser une défense car nous prenons vraiment trop de buts. Seul Stockel, la lanterne rouge encaisse plus que nous dans la série. Nous sommes impatients de le voir à l’œuvre au bord du terrain. Le hasard du calendrier lui fait retrouver dès dimanche Roch Gérard, ancien équipier chez les Zèbres avec ce déplacement au PAC Buzet. Huit jours plus tard, c’est Gosselies qui viendra au stade Gaston Reiff. Question motivation, on ne peut guère faire mieux, hein !"

Eric Jacques est toujours le T1 de Stockel ! Jusqu’à une AG extraordinaire du club ?

5 images En attente d’une première victoire dans le championnat, Stockel partage actuellement la lanterne rouge de la D3 acff avec Gosselies. © Facebook

Amaury Toussaint se sent prisonnier d'une situation qu'il dit ne pas avoir cherchée. © Facebook Pendant ce temps-là, pas bien loin de Braine l’Alleud, du côté de Woluwé Saint Pierre, le Royal Olympic Football Club Stockel, lanterne rouge du moment semble s’enfoncer dans une crise de derrière les fagots. Son conseil d’administration est divisé en deux clans, huissier et bientôt avocats débarquant dans une curieuse partie… regardée à distance par l’entraîneur Amaury Toussaint, annoncé dans les médias un peu trop vite à la tête de l’équipe fanion. Explications. Avec deux petits nuls comme résultats positifs depuis le début du championnat, Stockel ne décolle pas dans la série D3A. Du coup, depuis quinze jours le vice-président et administrateur Didier Deweerdt a voulu sérieusement secouer le cocotier, appuyé dans sa démarche par deux autres décideurs. Leur idée ? Proposer la candidature à la tête de l’équipe fanion de l’ancien entraîneur de Rhode Verrewinkel et du Crossing, Amaury Toussaint, débauché à la mi-octobre au Racing de Waterloo, jouant les premiers rôles en deuxième provinciale du Brabant. Et dans le même temps, pour tenter de créer un véritable électrochoc décider aussi de remplacer tout le staff sportif de l’équipe A, à savoir Eric Jacques (T1), Gloria Muntubila (T2) et Sven Wysgeer (TK) par trois nouvelles têtes. Pour le président Joseph Draeck et le CQ Daniel De Beys, gestionnaires depuis trente ans dans le club bruxellois, pas question de changement(s) à l’heure actuelle à la tête de l’équipe A, le travail des entraîneurs en place ne méritant pas d’être remis en cause.

Ce dernier mardi, le clan Deweerdt a fait intervenir un huissier pour constater et faire acter le fait que le président et le secrétaire n’avaient pas souhaité réunir un comité de direction ou un conseil d’administration réclamé et tenu par les trois autres membres. "Leur comité est factice, rétorque le CQ Daniel De Beys, lequel dit ne pas comprendre cette position tranchée et précipitée d’une partie du conseil d’administration. Stockel est un club avec beaucoup de jeunes. Nous sommes soutenus dans notre position par 250 à 300 parents. Des gens qui sont à peine rentrés dans le CA en 2021 veulent nous imposer la marche à suivre. Cela ne fonctionne pas comme cela. Le président et moi allons nous entourer d’un avocat et allons programmer une assemblée générale extraordinaire.".

La place est pour Amaury Toussaint tôt ou tard…

Le vice président de Stockel Didier Deweerdt secoue sérieusement le cocotier en interne. © Facebook Pour l’administrateur Didier Deweerdt encore, le désaccord actuel avec le CQ et le président ne concerne pas la gestion d’ensemble d’un club empreint d’une bonne réputation. Il n’est lié qu’au remerciement ou pas du staff pour imposer une nouvelle dynamique à une équipe première : "Je ne vise ni les entraîneurs actuels ni les personnes plus âgées du comité en tant qu’êtres humains. Le président et le CQ se sont toujours beaucoup investis et méritent le plus grand respect. Juste qu’à un moment donné, il faut comprendre qu’il faut anticiper demain tant que l’espoir de sauvetage de l’équipe fanion est encore présent. Le président et le CQ vont essayer de gagner du temps avec une AG extraordinaire ? Dommage. Lorsqu’elle aura lieu, à 3 contre 2, ils risquent bel et bien d’être mis en minorité. Statutairement, seulement nous cinq avons droit de vote. Résultat, au bout du compte, on aura gaspillé du précieux temps, des points, vexé et divisé des décideurs."

Cette semaine, au milieu de cette tempête interne, le coach Eric Jacques et son staff ont donné l’entraînement comme si de rien n’était. Deux tiers du noyau étaient présents sans qu’un ras-le-bol ne soit visible. Après les départs en avant saison de Miguel Capilla, puis du directeur sportif Amit El-Filahi, d’autres changements apparaîtraient-ils vraiment comme superflus ? De son côté, le coach Amaury Toussaint, recruté par le clan Deweerdt alors qu’il était en poste à Waterloo, alléché par le défi de la nationale attend la fin de la récréation. Marri par la situation, il dit avoir fait confiance aux hommes avec qui il a trouvé un accord, ne prêtant guère attention à ce moment au fait que le président et ou le CQ soit ou pas présent(s) lors de l’entrevue. Entraînera-t-il un jour Stockel ? "J’espère qu’il saura patienter. Car je suis un homme de parole, conclut, sûr de lui Didier Deweerdt. La place est pour lui tôt ou tard."