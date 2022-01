D2 acff : l’exemple de la Raal difficile à suivre

Au cœur de la percée du variant Omicron, il paraît pourtant utopique d’imaginer une reprise du foot amateur avec buvettes ouvertes dans aussi peu de jours. Les dates de reprise du 29 janvier ou du 05 février sont-elles plus réalistes ? C’est ce qui est ressorti des dernières discussions des présidents des deux Ailes, en compagnie notamment des Ministres du Sport et de la Ministre de la Santé en ce début de semaine et dans la perspective également du contenu probable du prochain Codeco.

A l’arrêt depuis le week-end des 18 et 19 décembre 2021, le championnat de D2 acff doit en théorie redémarrer le mercredi 19 janvier avec un important match d’alignement dans le bas du classement. En recevant Givry – 13 points, mais seulement 15 matches disputés -, Waremme – 17 points et une rencontre de plus au compteur – aurait déjà l’occasion de prendre ses distances avec son adversaire du jour. Mais aussi avec le trio Couvin-Mariembourg (10 pts) – Verlaine (9 points) – Durbuy (4 points), soit les trois descendants actuels de la série, à treize matches de la ligne d’arrivée.

Avec ses onze unités d’avance sur Meux et un seul revers jusqu’ici – à domicile le 11 septembre dernier face à Jette -, la Raal reste plus que jamais concentrée sur son vrai objectif de la saison : le titre et la montée vers cette Nationale 1 qui offrira aussi, rappelons-le dès 2022-2023 trois tickets vers le foot pro.

Chez les Loups, plusieurs cas covid au sein d’un noyau A largement vacciné sont tombés presque par miracle entre le match remis à la mi-décembre à Givry et la reprise des entraînements tout début janvier. Entre le 9 et le 16 janvier, les Loups auront déjà disputé trois parties amicales sur leur synthétique du complexe St Julien à Strépy-Bracquegnies. Face à deux D3 acff (dont une victoire 6-0 face à Tertre, avant la venue de la J.Tamines le week-end à venir) et, en principe contre une formation de Nationale 1. Pour l’heure, le très probable futur champion de la D2 acff travaille avec une infirmerie vide.

Tout juste a-t-on acté ou est-on sur le point de le faire, sur place ces derniers jours le départ de deux éléments au temps de jeu réduit lors du premier tour : le jeune attaquant Tyron Crame, 20 ans en avril prochain a rejoint les voisins de l’Union Royale la Louvière Centre (Nationale 1) tandis que le défenseur gaucher ou central Louis Delhaye, 22 ans depuis le 4 janvier est en passe de retourner à l’AFC Tubize-Braine, dans la même division.

" Il n’y aura pas d’autres mouvements, observe Toni Tury, le CEO de la Raal. Le staff sportif autour de Frédéric Taquin, lequel dispose d’un contrat à durée indéterminée chez nous sait que la collaboration se poursuivra au-delà de la saison tant que l’on reste dans cette dynamique hyper positive. Dans les prochaines heures, nous allons rediscuter avec la Ville de l’idée d’un nouveau stade. Les édiles souhaitent relancer un appel à projets et nous savons encore mieux dans quelle direction avancer. Parallèlement à ce dossier, notre centre de formation et d’entraînement de Strépy continue de se moderniser en respectant toutes les échéances prévues. D’ici la mi-février, nous aurons remis notre dossier de licence pour la Nationale 1. Côté infrastructures et élaboration d’un budget, nous avons des garanties. Côté contrats de joueurs aussi, mais on réfléchit encore en interne au statut à donner à la majorité du noyau A la saison prochaine. Deviendra-t-on plus vite un club pro, avec des entraînements au quotidien le matin et l’après-midi ? Enfin, je précise encore qu’il n’y aucune discussion entre la Ville, la famille Pupillo, leurs investisseurs français à la tête de l’URLC et la Raal pour un éventuel rapprochement en 2022-2023. Notre porte reste ouverte pour discuter, mais nous ne sommes pas un moteur dans ce dossier-là."