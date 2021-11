D1B : Crise à Mouscron, les Hurlus privés de transferts au mercato d’hiver, les joueurs en grève attendent leur salaire

Et puis cette après-midi, on apprend que la Commission des licences de l’Union belge de football (URBSFA) a infligé une interdiction de transfert à l’Excel Mouscron, au moins pour le mercato hivernal. Un contrôle intermédiaire des comptes a révélé que le club de 1B n’avait pas payé les joueurs, les entraîneurs et le personnel le mois dernier.

Une réunion a eu lieu dimanche, après la victoire contre le Lierse, entre la direction, le personnel, les joueurs et les bénévoles.

Selon nos confrères de Notélé, la direction aurait indiqué que les salaires d’octobre allaient être payés dans deux semaines, tandis que ceux de novembre le seraient, peut-être, pour Noël. Le Président de l’Excel, Patrick Declerck, affirme que la situation devrait être réglée d’ici la fin de semaine.