D1B : 4 joueurs et 2 membres du staff du RWDM positifs au coronavirus

Quatre joueurs, deux membres du staff et neuf autres membres du personnel et bénévoles du RWDM ont été testés positifs au coronavirus. Cela a été confirmé par le club mardi. Toute l'équipe (les joueurs, le staff et le personnel) a été placée à l'isolement à domicile.

"Ce lundi, les premiers tests ont déjà été effectués. Des personnes positives supplémentaires s'ajoutent parmi les joueurs, le staff, les employés et les bénévoles du club. Cela porte à 15 le nombre de tests positifs au sein du club. Tout le monde est actuellement en quarantaine. Nos joueurs et notre personnel seront à nouveau testés mercredi. Nous recevrons les résultats jeudi et ne pourrons communiquer sur le match contre Lierse Kempenzonen qu'après", a communiqué le président Thierry Dailly.

Les entraînements de mercredi ont été annulés."Certains de mes joueurs sont au lit avec des symptômes, mais leur test était jusqu'à présent négatif. Le RWDM a longtemps été épargné par le virus, mais maintenant cela nous tombe dessus. Cependant, nous avons fait tout notre possible pour rendre le football aussi sûr que possible au RWDM. J'espère que tout le monde sera bientôt à nouveau en bonne santé", a ajouté Dailly, qui garde le stade Edmond Machtens et l'académie fermés.