D. Mohamed: "Ce sont toujours les mêmes qui s'acharnent sur Mouscron" (PODCAST)

Dimitri Mohamed était l’invité de l'émission "Complètement (PAS) Foot", épisode 10, ce dimanche 10 mai 2020 avec David Houdret, Pascal Scime et Alex Teklak. Le joueur de Mouscron est notamment revenu sur l'obtention de la licence, son souhait de finir sa carrière à Mouscron ou encore le projet de fusion avec Courtrai.



Dimitri Mohamed à propos de l'obtention de la licence de Mouscron : "C’est la bonne nouvelle que tout un club, tout une ville attendait. J’ai envie de dire comme depuis plusieurs saisons. C’est un soulagement pour tout le monde, surtout pour les joueurs qui n’ont pas l’habitude de connaitre ça au sein du club. Pour moi c’est un peu différent, j’ai déjà connu ça les saisons précédentes. Et ça a toujours été favorable à Mouscron. Encore cette saison. Je pense que c’était important pour le club d’avoir une réponse positive."



Et de poursuivre sur les attaques dont le club fait l'objet chaque année au moment de l'octroi des licences : "On a l’impression que c’est toujours les mêmes personnes et les mêmes clubs qui s’acharnent sur Mouscron au moment du passage devant la CBAS. Je trouve ça un peu malheureux. Quand on est un ancien du club comme moi, on est habitué à ce genre d’attaques. On a l’impression d’être le mal aimé de ce championnat. Maintenant on essaie de répondre de la meilleure des façons sur le terrain. Et encore cette saison, je pense qu’on a prouvé à tout le monde qu’on avait notre place en D1A. Après la licence, ce n’est pas à nous de travailler sur ce dossier-là. C’est à la direction et au club de le faire. Maintenant on a répondu de la meilleure des façons aussi bien sur le terrain que devant les tribunaux. Et on répondra encore la saison prochaine."



Alors qu'il entamera sa 9e saison à Mouscron l'année prochaine, Dimitri Mohamed se verrait bien y finir sa carrière : "On en est évidement encore loin. J’espère pouvoir jouer le plus longtemps possible. Je suis encore à 100% de mes capacités à l’heure actuelle. Pour l’instant, mon corps ne m’a pas encore dit stop, ma tête non plus. Une fin de carrière à Mouscron, pourquoi pas quand on a passé 9 ans dans le même club. Et pourquoi pas une après-carrière au sein de ce club."



Le joueur est également revenu sur le projet de fusion avec Courtrai : "Honnêtement, je l’ai appris comme tout le monde, sur les réseaux sociaux et dans la presse. C’était un peu difficile à croire étant donné que les deux clubs sont assez rivaux dans ce championnat. C’est compliqué de fusionner avec un club rival. Il y a peut-être eu des discussions comme on a pu l’entendre de la part du président. Maintenant on n’en sait pas plus pour le moment. Alors est-ce que je suis pour ou contre ? Pour moi, Courtrai, c’est un derby face à Mouscron. Je ne me vois donc pas fusionner avec ce club. Maintenant seul l’avenir nous le dira."



Dimitri Mohamed se dit favorable à la suppression des playoffs et à un championnat à 18 clubs la saison prochaine : "Je pense que la plupart des joueurs, notamment ceux que je côtoie au sein de mon club, sont plutôt favorables à l’arrêt des playoffs. Surtout les playoffs 2 qui n’ont pas réellement d’intérêt pour certains clubs, si ce n’est préparer la saison suivante, avec des joueurs qui ne seront peut-être plus au sein du club, des jeunes qui vont incorporer l’équipe. Je pense que cette idée de passer à un championnat à 18 clubs avec 2-3 montées et 2-3 descentes, comme ça se passe dans beaucoup de championnats, est la meilleure des solutions pour le championnat belge."



Et de conclure sur l'arrêt du championnat : "Je pense que les conditions ne sont pas réunies pour pouvoir reprendre le championnat. Je pense que la meilleure des solutions, c’est d’arrêter. Pouvoir reprendre la saison prochaine dans de meilleures conditions. Et pouvoir reprendre de zéro comme chaque saison. [...] Suite à la décision de vendredi, on a reçu un message officialisant qu’on est en congé, si on peut appeler ça des "congés" (rires). On n’aura plus de programme à suivre, même si je pense que c’est quand même important de pouvoir continuer à se préparer pour la saison prochaine. Mais on n’a pas encore de date fixée pour la reprise des entraînements. On nous a dit qu’on serait averti au fur et à mesure des décisions prises."