D’indésiré à adulé, retour sur la carrière d’Arjen Robben

Arjen Robben commence sa carrière à Groningen en 2000. Il n’y fait pas long feu. En 2002, le PSV s’attache les services de l’ailier droit néerlandais pour la somme de 4,3 millions d’euros. Il y reste deux ans. Véritable globe-trotter, Arjen Robben joue dans les plus grands clubs du monde.

Il s’engage avec Chelsea en 2004. Il y côtoie, le Special One, José Mourinho. Chez les Blues, il prend part à 67 rencontres de Premier League. En trois saisons, il inscrit 15 buts et délivre 17 passes décisives en terre anglaise. Sous les ordres de l’entraîneur portugais, le gaucher remporte deux championnats d’Angleterre en 2005 et en 2006. Il soulève aussi la League Cup à deux reprises en 2005 et 2007, le Community Shield en 2005 et la Coupe d’Angleterre en 2007.

Le natif de Bedum décide de changer d’air en 2007. Il rallie la capitale espagnole et plus précisément le Real Madrid. Il dispute 50 rencontres en Liga. Le véloce ailier possède des statistiques intéressantes du côté des Merengues. Lors de son passage, il totalise 11 goals et 12 assists. Au Real, le joueur néerlandais gagne 2 trophées en 2008 : le championnat et la Supercoupe d’Espagne. Arjen Robben quitte les Merengues en 2009. Il est "victime" du retour de Florentino Pérez à la présidence du club madrilène. Avec les venues de Ricardo Kaka et de Cristiano Ronaldo, des joueurs sont priés de faire leur valise. Arjen Robben en fait partie.