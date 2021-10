Cyriel Dessers sort du banc pour offrir le derby de Rotterdam à Feyenoord

Feyenoord a pris le château – Het Kasteel – du Sparta et a remporté le derby Rotterdam. Et il le doit à un remplaçant. Notre compatriote Cyriel Dessers est sorti du banc à la 66e minute pour donner la victoire à ses couleurs.



La délivrance est tombée dans les arrêts de jeu, sur le coup coin de la dernière chance. La frappe d’Orkun Kokcu a continué sa course jusqu’au deuxième poteau. Dessers, complètement seul, a placé un plat du pied précis et hors de portée de Maduks Okoye.



Le Louvaniste, débarqué le dernier jour du mercato, doit pour l’instant se contenter d’un statut de réserviste (9 matches, une titularisation pour 220 minutes). Ce rôle de joker ne l’empêche pas d’afficher des stats intéressantes (3 buts et une passe décisive).



Après ce succès, Feyenoord occupe la 4e place du classement avec 22 points (et un match de moins). Son voisin est 17e.