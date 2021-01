Cristiano Ronaldo rejoint sa compagne à la montagne, le Portugais sanctionné pour infraction aux règles sanitaires ?

Il ne fallait pas chercher Cristiano Ronaldo sur le terrain du match de Coupe d’Italie entre la Juventus et la SPAL mercredi soir (victoire 4-0 de la Juve) : exempté par son entraîneur Andrea Pirlo, le Portugais en a profité pour filer… à la montagne, dans le Val d’Aoste, où il a rejoint sa compagne Georgina Rodriguez qui fêtait son anniversaire.

Le hic, c’est que ce type de déplacement est interdit en Italie. Les amoureux ont beau avoir passé la nuit dans un hôtel officiellement fermé, les règles sanitaires ont été enfreintes à partir du moment où ils ont quitté Turin et la région du Piémont pour se rendre dans la région voisine du Val d’Aoste (à Courmayeur plus exactement). Ronaldo et sa compagne risquent donc bel et bien une amende (400 euros chacun selon des sources italiennes).