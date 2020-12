Cristiano Ronaldo, Mbappé, Neymar, Carrasco et...Vormer dans l'équipe de la semaine en Ligue des Champions

Comme chaque semaine, l'UEFA a dévoilé son équipe-type de la semaine après la 6e journée de Ligue des Champions. Et comme chaque semaine, quelques grands noms viennent garnir ce onze de base qui a fière allure. Parmi les joueurs plébiscités, Kylian Mbappé et Neymar, décisifs dans la démonstration parisienne contre Basaksehir, Cristiano Ronaldo double buteur sur pénalty contre le Barça, ou Yannick Carrasco buteur dans la victoire prépondérante (et synonyme de qualification) de l'Atletico sur la pelouse de Salzbourg.

On notera également la présence de...Ruud Vormer, fidèle capitaine du navire brugeois, et à nouveau prépondérant avec un but et un assist contre la Lazio (2-2). Si cela n'a malheureusement pas suffi pour qualifier son équipe, voici une petite consolation pour le métronome batave.