Cristiano Ronaldo : le retour du roi de Manchester, 12 ans plus tard

Un peu plus de 12 ans après avoir porté le mythique maillot rouge de Manchester United pour la dernière fois, Cristiano Ronaldo va redevenir un Red Devil ce samedi. Mais l’homme qui est arrivé, parti, puis revenu n’est plus le même. Retour sur une histoire sur le point de recommencer. 16 août 2003, Old Trafford. Manchester gère tranquillement Bolton en ouverture de la Premier League. Un but de Ryan Giggs sur coup franc mais l’équipe galère à doubler la mise. Alex Ferguson lance alors dans la cage aux lions anglais le gamin de 18 ans qu’il vient de recruter 19 millions au Sporting Lisbonne. Après tout, avec un nom comme ça, il ne peut que réussir. La montée au jeu est timide, mais à la fin, Manchester s’impose 4-0. Coïncidence ? Probablement pas. Cristiano est lui devenu un Red Devil. La suite de cette première saison se passe bien. Le jeune Portugais débloque son compteur le 1er novembre contre Portsmouth. Un but et une passe dé lors d’un succès 3-0. La première double feuille de stats mancunienne pour lui. Par contre, Manchester ne termine la saison que 3e de Premier League, à 15 points d’Arsenal et est sorti dès les 8es de Ligue des Champions par Porto, une horreur pour Ronaldo. Mais les Mancuniens se rabattent sur la Cup grâce notamment à un but de leur pépite portugaise en finale, le premier trophée de la nouvelle union Ronaldo-Manchester.

Une adaptation progressive jusqu’à l’explosion

Les deux années suivantes, le jeune Ronaldo se fait à la Premier League. Dans un championnat aussi relevé et encore plus physique que maintenant, l’expression " se faire les dents " prend tout son sens. Ronaldo bâtit tranquillement le corps de super athlète qu’il possède désormais pour résister aux terribles chocs imposés par les défenseurs de Blackburn, Birmingham ou Middlesbrough. Avec une moyenne de 10 buts et 9 assists par saison, Cristiano s’installe doucement dans les livres de stats et décroche, en 2006, un 2e trophée avec la Coupe de la Ligue. Mais les Mancuniens, ont faim, faim de Premier League et leur appétit va bientôt être assouvi.

Ronaldo, champion d'Angleterre © AFP or licensors La saison 2006-2007 sera la bonne. Ronaldo est en pleine possession de ses moyens, avec les arrivées récentes de Rooney, Evra et Carrick, le noyau de Ferguson est étoffé et prêt à se battre pour chaque trophée, à commencer par le championnat. Dès la première journée, Manchester prend la tête, un lead lâché seulement 2 journées sur la saison, après une défaite à domicile face à Arsenal. United termine champion avec 6 points d’avance sur Chelsea, échoue aux portes de la finale de la Ligue des Champions et s’incline en finale de la Cup face aux Blues, bref la saison est une réussite. Parmi les joueurs clés, difficile de ne pas pointer Cristiano Ronaldo. Auteur de 23 buts et 22 assists en 53 matches, il décroche ses deux premiers titres de joueur du mois en Angleterre en novembre et décembre, justement dans la période où ça devient plus difficile, lui excelle. Il termine par ailleurs la saison meilleur donneur d’assists et joueur de l’année. La légende Cristiano Ronaldo est en marche.

La course aux trophées

Mais Cristiano en veut plus, toujours plus. Un désir qui caractérise aussi son entraîneur Alex Ferguson et probablement le reste de cet effectif d’affamés. La saison 2007-2008 répond parfaitement à leurs attentes. Manchester réalise un magnifique doublé Ligue des Champions-Premier League, Cristiano entre lui dans une nouvelle dimension. De meilleur passeur, il passe au statut de meilleur buteur avec 31 réalisations en 34 matches de Premier League et s’empare pour la deuxième année de suite du trophée de meilleur joueur. Quelques mois plus tard, le Portugais sera couronné Ballon d’Or de l’année 2008, le premier de sa carrière.

Cristiano Ronaldo après la défaite de Manchester en finale de la Ligue des Champions face à Barcelone © AFP Les sirènes étrangères arrivent aux oreilles du Portugais devenu la star du championnat anglais. Le Real Madrid verrait bien ce joyau rejoindre les nouveaux Galacticos. Mais Cristiano reste une saison de plus en Angleterre. De quoi empocher un troisième titre de Premier League, une nouvelle Coupe de la Ligue mais aussi une Coupe du Monde des clubs. Irrésistible et présent sur absolument tous les fronts, Manchester s’arrêtera aussi en demi-finale de la Cup et s’inclinera en finale de la Ligue des Champions face à un autre OVNI en train de débarquer sur la planète foot, Lionel Messi et le Barça.

Lors de cette saison 2008-2009, Ronaldo marque un peu moins (18 buts) mais termine tout de même 2e meilleur buteur d’Angleterre concluant une saison de 53 matches par être impliqué dans 36 buts toutes compétitions. Mais il est temps pour lui d’aller assouvir ses envies de trophées ailleurs. Quelques semaines après la défaite en finale de la Ligue des Champions face à Barcelone, le Réal envoie une offre à près de 100 millions d’euros pour CR7. Manchester ne peut refuser, surtout quand le joueur lui-même souhaite s’en aller. Cristiano ferme le chapitre de Manchester après 292 matches et 118 buts pour ouvrir celui du Real mais peut-être que ce jour-là, lui-même savait déjà qu’il n’avait pas fini d’écrire les lignes de son aventure mancunienne.

