Cristiano Ronaldo inscrit un superbe "missile" contre le Genoa

La Juventus affrontait le Genoa ce mardi soir dans le cadre de la 29e journée de Serie A. Cristiano Ronaldo en a profité pour augmenter son compteur but à 24 cette saison en autant de rencontres disputées.

Et quel but! Le Portugais s'est baladé dans la défense adverse pour terminer l'action par une superbe frappe très puissante. Le pauvre gardien, Perin, n'a rien pu faire. Lui qui avait encaissé quelques minutes plus tôt le premier but de cette rencontre par Paulo Dybala. Les fans de la Juve n'étaient pas en reste puisque Douglas Costa a lui aussi régalé pour le 0-3!