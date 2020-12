Cristiano Ronaldo impose un régime stricte à ses enfants

Quand on voit le physique de Cristiano Ronaldo, difficile de croire qu'il a 35 ans et qu'il a passé près de 20 ans dans le monde du football professionnel. Ca, c'est parce que le Portugais a une hygiène de vie exceptionnelle et est très rigoureux vis à vis de son alimentation. Il suit depuis longtemps les conseils d'une nutritionniste. Des conseils basés sur une alimentation en petites quantités tous les 3-4 heures (ça fait donc six pauses repas par jour) avec des aliments riches en protéines et pauvre en mauvaise graisse et en sucre tels que l'avocat, le poulet ou l'espadon.

Un régime assez stricte que le Portugais imposerait aussi à ses enfants. Il a d'ailleurs déclaré lors de la cérémonie Globe Soccer Awards être parfois sévère: "Quand mon fils boit du Coca ou du Fanta, je m'énerve contre lui. Je me bats avec lui quand il mange des chips ou des frites, il sait que je n'aime pas ça", avoue le joueur de la Juventus. Avant de rajouter: "Même mes plus jeunes enfants me regardent d'un air craintif quand ils mangent du chocolat".

Sympa l'ambiance à la maison.. Mais bon, c'est comme ça chez les Ronaldo, l'espérance de vie minimum c'est 100 ans!