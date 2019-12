"Cristiano Ronaldo est-il vraiment un rival ?": la sœur de CR7 répond virulemment à Van Dijk

Virgil Van Dijk a quelque peu allumé Cristiano Ronaldo lors d’une interview en marge de la cérémonie du Ballon d’Or et cela n’a visiblement pas du tout plu à la sœur du Portugais.

Alors qu’un journaliste demandait au Néerlandais s’il fallait moins prendre en compte Cristiano pour le ballon d’or en raison de son absence à la cérémonie, Van Dijk a répondu : "Cristiano Ronaldo est-il vraiment un rival ?" Une réponse très provocatrice de la part du défenseur de Liverpool, peut-être un peu frustré d’arriver en deuxième position du classement à seulement sept points de Lionel Messi.

Katia Aveiro a décidé de réagir sur son compte Instagram : "Ou vous êtes cher Virgil, Cristiano y est allé mille fois. Vous voyez, mon cher Virgil, Cristiano a été trois fois champion dans le pays où vous jouez depuis plusieurs années et où vous n’êtes pas encore parvenus à l’être. Cristiano a même été plusieurs fois meilleur joueur et meilleur buteur dans le pays où vous jouez, alors qu’il était encore plus jeune que vous."

La jeune femme continue son argumentaire détaillé : "Ensuite, cher Virgil, Cristiano est parti vers de nouveaux horizons où il est devenu le meilleur joueur de l’histoire d’un grand club. Le Real Madrid ça vous dit quelque chose Virgil ? C’est possible que oui, ce club avec Cristiano, vous a même battu en finale de la Ligue des Champions. Des trophées en Ligue des champions, Cristiano en comptent cinq. En équipe nationale aussi Ronaldo et ses coéquipiers ont écrasé vos Oranje en finale. C’était difficile Virgil ? Nous avons de la peine."

Visiblement très remontée, elle conseille ensuite le joueur de Liverpool : "Maintenant Virgil, allez gagner des titres qui comptent et nous reparlerons. Quand vous aurez un palmarès aussi impressionnant, de ceux qui comptent vraiment, vous pourrez peut-être vous asseoir à sa table." Et elle conclut en s’adressant à son frère : "Pour moi, tu es et resteras le meilleur joueur du monde."

Si la réaction peut sembler un peu virulente, on imagine qu’il n’est pas toujours facile de savoir quelle réaction adopter face aux très nombreuses attaques que subissent les personnes à l’avant-plan de la scène médiatique.