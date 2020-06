Cristiano Ronaldo devient le premier footballeur à cumuler un milliard de gains

Cristiano Ronaldo est devenu le premier footballeur "milliardaire" de l’histoire… Le quatrième sportif après Michael Jordan, Tiger Woods et Floyd Mayweather. Ces chiffres émanent du classement réalisé par le magazine Forbes.

Ce classement regroupe le salaire mais aussi les revenus publicitaires. Cela explique notamment que CR7 empoche plus de gains que Lionel Messi qui est pourtant mieux payé par son club… Il faut dire que Cristiano Ronaldo en plus d’être un footballeur est devenu un véritable businessman et même une marque à part entière. En plus de partenariats pour des grandes marques, des hôtels, des vêtements, des parfums portent son estampille. Voilà une quinzaine d’années que le Portugais est ce qui se fait de plus "bankable" dans le football… Et cette place dans le classement des milliardaires en est la confirmation. De quoi assurer que son nom demeure en haut de l’affiche bien après sa carrière qui ne semble pas encore près de s’arrêter malgré le fait qu’il a fêté ses 35 ans en février dernier.