Crasson : "Quand Anderlecht perd un match, on dit presque que c'est prévu… C'est hallucinant"

Anderlecht se déplace à Bruges ce dimanche et, pour toute une génération, à l’évocation du Topper, une image revient à l’esprit : le but de Bertrand Crasson. Au printemps 2001, d’une frappe lointaine, le défenseur iconique des mauves dépoussiérait la lucarne d’un Dany Verlinden impuissant. "C’est un magnifique souvenir évidemment", se remémore l’ancien back droit du Sporting. "C’est l’un des points forts de ma carrière. Cela m’a fait un peu de publicité mais j’ai surtout le souvenir de l’équipe extrêmement performante qui m’entourait à l’époque. On a fait des résultats en Champions League (NDLR : Anderlecht s’était qualifié pour la seconde phase de poule – stade de la compétition disparu aujourd’hui – en battant, entre autres, le Real Madrid ou Manchester United). On était une bande de copains. Mais c’est vrai que, gagner à Bruges, c’est déjà compliqué en soi. Donc, avec ce but, cela avait une saveur particulière.", explique le seul buteur de cette rencontre (victoire 0-1).

Ce but avait d’ailleurs fait le buzz, via les télévisions du monde entier, alors que les réseaux sociaux n’étaient pas encore d’actualité. "Aujourd’hui, on est tombé dans la génération "Foot-Instagram". Ça a changé. Il faut l’accepter. Il y a beaucoup de qualités chez les joueurs et le moindre geste ou détail d’un match est filmé, analysé et commenté. C’était différent à mon époque mais cela avait aussi son charme", plaisante Bertand Crasson.

Ce qui a également changé, c’est la mainmise d’Anderlecht sur le football belge. D’ailleurs, après cette victoire sur le terrain brugeois, Anderlecht allait célébrer son 26e titre la semaine suivante. Aujourd’hui, la tendance s’est inversée et Bruges fait clairement office de favori dans ce topper. "Les points d’interrogations sont du côté anderlechtois. Ils ont connu des difficultés face à des équipes dites plus faibles. Si on analyse la situation froidement, Bruges est clairement favori. Anderlecht peut toujours créer la surprise mais leur adversaire reste une machine qui a désormais trouvé son rythme de croisière."