CR7, auteur d'un triplé, 4e joueur à marquer lors de quatre Coupes du monde

En inscrivant le but d'ouverture de la rencontre entre le Portugal et l'Espagne (sur penalty dès la 4e minute), Cristiano Ronaldo est devenu le quatrième joueur à inscrire un but lors de quatre phases finales de Coupe du monde alors qu'il est le premier Portugais à en disputer quatre. Pas suffisant pour le Madrilène qui y est allé de son triplé pour sauver les siens et sans doute permettre aux siens d'arracher le partage face à l'Espagne. Il se place évidemment en tête du classement des buteurs de cette Coupe du monde et devient le joueur le plus âgé (33 ans) à inscrire au moins 3 buts dans un même match de Coupe du monde.

Cristiano Ronaldo, 33 ans, avait marqué un "seul" but à chaque fois lors des Coupes du monde 2006, 2010 et 2014.

Les trois autres joueurs ayant réussi cet exploit sont Pelé pour le Brésil (en 1958, 1962, 1966 et 1970) ainsi que les Allemands Miroslav Klose (en 2002, 2006, 2010 et 2014) et Uwe Seeler (en 1958, 1962, 1966 et 1970).

Ronaldo devient également le premier joueur à jouer dans huit grands tournois majeurs consécutifs (de l'euro 2004 à la Coupe du monde actuelle).