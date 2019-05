Courtrai termine en tête du Gr.B des PO2, l'Union et Mouscron s'inclinent

Courtrai a remporté le groupe B des play-offs 2 ce vendredi en s'imposant 4-0 contre le Cercle de Bruges à l'occasion de la 10e et dernière journée de la poule. Déjà assurés de participer à la finale des PO2 contre Charleroi, les Courtraisiens devaient obtenir un meilleur résultat que l'Union St-Gilloise, dépourvue de licence pour jouer l'Europe, pour terminer en tête du groupe.

Grâce aux buts de Ezekiel (18e), Lepoint (71e), Chevalier (77e) et D'Haene (89e), Courtrai s'impose et termine avec 24 points, soit quatre de plus que l'Union St-Gilloise.

Très en vue en début de ces PO2, les Bruxellois ont décéléré en fin de campagne et terminent sur une défaite 2-1 contre l'Union St-Gilloise. Les buts du Essevee sont à mettre à l'actif de Sylla (31e) et de Faik (33e) tandis que Selemani (37e) a réduit l'écart sur penalty.

Dans l'autre match de la soirée, Waasland-Beveren a pris le dessus sur Mouscron 2-4 grâce aux buts de Badibanga (38e), Jubitana (66e), Forte (77e) et Ampomah (90e+4). Awoniyi s'est chargé de marquer les buts des Hurlus qui ont rendu hommage à Mbaye Leye pour son dernier match chez les pros.

Waasland-Beveren termine 4e du classement avec 13 points derrière Zulte Waregem (3e, 13 pts)mais devant Mouscron (8 pts) et le Cercle de Bruges (7 pts).