Pour ce déplacement au KV qui, avant de l'emporter face à une faiblarde équipe de Malines, restait sur un 1 sur 9, Kompany pourra compter sur l'un ou l'autre retour : celui de Vranjes , revenu de sa quarantaine, et de Sambi Lokonga , qui a purgé son match de suspension. Est-ce à dire que les Matt Miazga et Josh Cullen , derniers arrivés du mercato estival, seront déjà relégués sur le banc ? Mustapha Bundu est lui à 100% désormais. Et on imagine que Kompany aura occulté à ses nouveaux joueurs le dernier souvenir anderlechtois du côté de Courtrai.

Le fiasco, les excuses

Courtrai - Anderlecht : le cauchemar de la saison dernière à oublier, et un wagon à accrocher (LIVE commenté 20h45)

Il y a plus d'un an, Anderlecht se déplaçait au Stade des Eperons d'Or avec le besoin impérieux d'effacer un début de saison raté : après une défaite inaugurale face contre Ostende, les Mauves réalisent deux nuls consécutifs à Mouscron et contre Malines. Avec un but inscrit en trois matchs, l'impuissance offensive est criante et le voyage en Flandre Occidentale doit servir à rasséréner tout le petit monde bruxellois. Puis patatras. Après un but inaugural signé Samir Nasri (le Français justifiant à cette unique occasion tous les millions qui lui furent versés), les Anderlechtois s'effondrent. Pelé Mboyo, qui s'était montré intéressé par le projet mauve avant de se faire rembarrer, marque un doublé. L'histoire est donc malicieuse. Les Mauves s'inclinent finalement 4-2 en recevant encore le coup de massue d'un but improbable de Kristof D'Haene dans les dernières minutes. Traumatisme. Vincent Kompany, titulaire à côté de Sandler, fait le tour du terrain, la main sur le coeur et la moue désolée, pour prendre à son compte cette défaite inquiétante. Les Mauves comptent 2 points sur 15. Et se retrouvent en bas d'une pente qu'ils ne pourront jamais parfaitement remonter.

En meilleure posture que la saison dernière, les Anderlechtois doivent aller chercher ce deuxième succès à l'extérieur après celui de Waasland-Beveren pour rester au contact des premiers, et faire pression sur eux.