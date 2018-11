Courtois tranquille pour sa 1ère européenne avec le Real, Denayer et Lyon manquent une belle occasion

Au classement, les Romains et les Madrilènes comptent tous les deux 9 points. Les Moscovites sont 3èmes avec 4 unités tandis que Plzen (4ème avec 1 pts) est d'ores et déjà éliminé de la C1.

Les Merengues n'ont pas fait dans le détail pour prendre la mesure des Tchèques. Les protégés de Santiago Solari ont pris les commandes de la partie au bout de 20 minutes grâce à Benzema (21'), qui a inscrit son 200ème but avec le Real. Dans la foulée, Casemiro a fait le break (23') avant que l'attaquant français s'offre le doublé (37'). Juste avant la pause, Bale s'est invité à la fête pour conclure le festival offensif de la première période (40'). En seconde période, Kroos y est également allé de son petit but pour clore les débats (67').

Nabil Fekir et Tanguy Ndombele, les deux buteurs lyonnais - © JEFF PACHOUD - AFP

Les Lyonnais ont parfaitement débuté la rencontre et ont rapidement trouver la faille dans la défense allemande. Au terme d'un gros cafouillage dans la surface, Fekir a donné l'avantage aux Gones (19'). Dix minutes plus tard, Ndombele a doublé cette avance et mis les Français sur les bons rails (28'). Toutefois, les joueurs de Lyon ont petit à petit perdu le fil du match et ont laissé les Allemands, pourtant rapidement en infériorité numérique après l'exclusion de Kasim (51'), revenir dans la partie. Kramaric a réduit l'écart (65') avant que Kaderabek douche le Parc OL dans les arrêts de jeu (90'+2).

Solide, Jason Denayer a disputé toute la partie au sein de la défense à 3 de l'OL. Le Diable Rouge a aussi inscrit un but, malheureusement refusé pour une position hors-jeu (52').

Malgré ce petit accroc, Lyon s'isole tout de même à la deuxième place (6 points) à trois longueurs de Manchester City, qui a étrillé le Shakhtar Donetsk (6-0). S'ils ne sont pas encore mathématiquement qualifiés, les Cityzens ont déjà un pied en huitièmes de finale.

Kevin De Bruyne, blessé, et Vincent Kompany, laissé au repos, n'ont pas disputé cette rencontre.