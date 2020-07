Courtois réalise une performance inédite en Liga

Thibaut Courtois est devenu le premier joueur de l'histoire à devenir champion avec l'Atlético Madrid et le Real Madrid. Jamais, auparavant, un joueur n'avait réussi cette performance.

>> Lire aussi: Les cinq matches-clés de la saison du Real Madrid

>> Lire aussi: Thibaut Courtois et Eden Hazard, un apport contrasté au 34e titre du Real Madrid

>> Lire aussi: Le Real Madrid s'offre un 34e titre de champion d'Espagne en battant Villarreal, Hazard joue 62 minutes

Il n'était déjà pas commun qu'un joueur porte les couleurs des deux grands clubs de la capitale espagnole. Simplement parce que les ponts entre les deux équipes sont rares. Il existe un "pacte de non-agression" sur le marché des transferts entre les deux équipes pour ne pas se débaucher des joueurs (même si des exceptions existent comme récemment Marcos Llorente ou dans le temps Santiago Solari).



Courtois, le gardien qui gagne partout où il passe

Thibaut Courtois a été sacré champion avec l'Atlético Madrid en 2014. Le voilà donc champion d'Espagne pour la deuxième fois, six ans plus tard.



Courtois détient une autre particularité, il a désormais été sacré champion avec tous ses clubs : Genk (2011), Atletico (2014), Chelsea (2015 et 2017) et le Real (2020). La preuve que posséder un grand gardien, ça aide à gagner des titres.