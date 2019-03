Courtois et le Real réagissent à Valladolid, Mirallas passeur décisif avec la Fiorentina

Après dix jours cauchemardesques, le Real Madrid a retrouvé un brin de sérénité en s'imposant 1-4 face à Valladolid dimanche soir dans un match de la 27e journée de Primera Division. Thibaut Courtois était bien titulaire dans les cages des Madrilènes qui sont troisièmes du championnat avec 51 points, soit douze de retard sur le FC Barcelone.

Les deux défaites consécutives à domicile face aux Catalans et l'élimination par l'Ajax en huitièmes de finale de Ligue des Champions ont été difficiles à digérer pour Santiago Solari et ses troupes. Les "Merengues" peuvent d'ailleurs remercier Valladolid de ne pas les avoir enfoncés lors d'une première demi-heure où ils étaient complètement égarés. Ruben Alcarcaz a d'abord épargné Thibaut Courtois sur penalty en envoyant le ballon dans les tribunes (12e). C'est ensuite le VAR qui a refusé un but à Valladolid pour une position de hors-jeu (13e). Les Castillans sont tout de même parvenus à prendre l'avantage grâce à Anuar Tuhami à la 29e minute mais Raphaël Varane s'est empressé d'égaliser cinq minutes plus tard (34e).

Au retour des vestiaires, Karim Benzema s'est montré redoutable. D'abord en transformant un penalty pour faire 1-2 (51e) ensuite d'un coup de tête sur corner pour offrir une avance de deux buts aux siens. Le Real n'a pas pu relâcher la pression pour autant. Casemiro a reçu une deuxième jaune à dix minutes de la fin et laissé son équipe en infériorité numérique. Cela n'a pas empêché Luka Modric d'ajouter un quatrième but à la collection madrilène et de clore les débats (85e).

Plus tôt ce dimanche, Adnan Januzaj a joué le dernier quart d'heure lors de la défaite de la Real Sociedad 5-2 face à Séville dans un match marqué par le triplé de Wissam Ben Yedder ainsi que par un doublé et un but contre son camp du capitaine basque Mikel Oyarzabal. Après 27 journées, l'équipe d'Adnan Januzaj est 9e avec 35 points.

En Italie, Kevin Mirallas a bien rendu service à la Fiorentina dimanche soir lors du duel entre la Fiorentina et la Lazio comptant pour la 27e journée de Serie A. Le Diable Rouge est monté au jeu à la mi-temps du match alors que son équipe était malmenée par les Romains et était menée au score à la suite du but de Ciro Immobile (23e). Mirallas n'a mis qu'un quart d'heure pour se montrer décisif. C'est en effet sur un de ses débordements suivi d'un centre tendu que Luis Muriel a égalisé pour les Toscans: 1-1. Ce sera également le score final. La Lazio, toujours privée de Jordan Lukaku et avec Silvio Proto sur le banc, est 8e de Serie A avec 42 points. La Fiorentina occupe la 10e place avec 37 unités.