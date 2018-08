Courtois : "Eden m'a félicité pour mon transfert"

Thibaut Courtois a été présenté officiellement aux fans à Santiago Bernabeù. Le nouveau gardien du Real s'est ensuite livré à la traditionnelle conférence de presse.

"Je suis fier d'être ici, dans la meilleure équipe du monde. Je fais face à ce nouveau challenge avec beaucoup d'optimisme et je suis prêt à gagner des titres cette saison", débute-t-il par dire.

L'international Belge a joué durant trois saisons chez les rivaux madrilènes de l'Atlético Madrid. "Mon but était de venir ici. Plus jeune j'étais un grand fan de Casillas, j'avais son maillot et j'ai toujours suivi le club. Mais tout le monde sait que j'ai beaucoup de respect pour l'Atlético." Il n'a pourtant pas hésité à embrasser son nouveau badge. "Je ne l'avais jamais fait avant aujourd'hui. Je veux gagner beaucoup de trophées ici."

Le meilleur gardien de la Coupe du Monde n'arrive pas pour prendre une place vacante. Le portier Keylor Navas a confirmé qu'il restait au club. "C'est un grand joueur. Il a aidé l'équipe à gagner beaucoup de trophées ces dernières années. J'ai beaucoup de respect pour lui. Quand je suis arrivé à Chelsea, j'étais en compétition avec Petr Cech et finalement nous sommes devenus amis. Je souhaite m'intégrer avec tout le monde et faire ma part." Lorsqu'on lui demande ce qui le différencie du Costaricien il répond : "Je veux dominer mon rectangle, c'est le plus important pour moi. Mais ce n'est pas à moi de parler de ses faiblesses." Alors, le Belge a-t-il reçu des garanties d'être titulaire ? "Non, ce n'est pas nécessaire. Je n'ai jamais reçu de garantie dans aucun club dans lesquels j'ai joué. Je suis ici pour faire de mon mieux, c'est au coach de décider."

L'ex-joueur des Blues a également eu l'occasion de revenir sur sa période londonienne. "Mes quatre dernières années à Chelsea sont un merveilleux souvenir. J'y ai notamment gagné la Premier League. Jouer dans un championnat aussi difficile t'apporte beaucoup d'expérience. Mais ma famille était importante dans ma décision. Je remercie les fans pour leur soutien et leur souhaite le meilleur cette saison."

Et, lorsqu'on lui demande l'avis d'Eden Hazard, qui a également longtemps été cité du côté de la capitale espagnole, il répond : "Eden m'a félicité pour mon transfert. Il est content que je sois à Madrid. J'aimerais rejouer avec lui dans le futur donc s'il peut me rejoindre ici un jour ce serait fantastique."