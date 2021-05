Course aux titres et à la Ligue des champions : tout ce qu’il faut savoir dans les grands championnats

Comme en Pro League, tous les championnats européens livrent leurs derniers verdicts ce week-end. Entre luttes acharnées pour le titre et batailles pour les places européennes, tour d’horizon des derniers enjeux.

Premier League : trois clubs pour deux sésames

En cas de victoire, les Reds devraient finir dans le top 4. © Carl Recine - AFP Champion depuis quelques semaines, Manchester City se prépare pour sa finale de la Ligue des champions. Situation identique chez le rival qui disputera la finale de l’Europa League mercredi prochain. Les deux clubs de Manchester finiront aux deux premières places et n’ont plus rien à jouer ce week-end. Derrière, trois clubs se disputent les deux derniers tickets pour la Ligue des champions. Avec un point d’avance sur Liverpool et Leicester, Chelsea a son sort entre ses mains et finira sur le podium en cas de victoire à Aston Villa. Face à Crystal Palace, une victoire devrait suffire pour Liverpool grâce à sa meilleure différence de buts que Leicester (+24 contre +20), qui se déplace à Tottenham. Derrière, West Ham devrait se qualifier pour l’Europa League alors que la place en Europa Conférence League se jouera entre Tottenham, Everton et Arsenal. Calendrier et classement (matches dimanche à 17h)

Liga : Carrasco ou Courtois et Hazard champions ?

Le titre de Liga se jouera entre les deux rivaux madrilènes. © AFP - Javier Soriano Au bout d’un championnat espagnol haletant, le dénouement aura lieu ce samedi sur le coup de 18h. Pour être champion, l’Atlético Madrid devra s’imposer à Valladolid ou espérer une contre-performance du Real face à Villarreal. Le club merengue doit donc, de son côté, obligatoirement s’imposer et espérer que les Colchoneros ne gagneront pas pour décrocher le titre. Derrière, Barcelone et Séville se battront pour la troisième et la quatrième place. Hors du top 4, la Real Sociedad, le Bétis et Villarreal se tiennent en un point et se disputeront les deux tickets pour l’Europa League et celui en Europa Conférence League. Calendrier et classement (matches samedi à 18h)

Serie A : la Juventus en danger

Dos au mur, la Juventus est sous pression avant ce dernier match. © AFP - Isabella Bonotto Cinquième au classement, la Vieille Dame peut encore espérer décrocher sa place dans le top 4. Pour cela, les Turinois devront impérativement s’imposer à Bologne en croisant les doigts pour que le Milan AC (en déplacement à l’Atalanta) ou Naples (qui accueille l’Hellas Vérone) ne prenne pas les trois points. Devant Naples et la Juventus aux confrontations directes, le Milan part avec un avantage, mais possède l’affiche la plus compliquée sur papier. La Lazio devra se contenter de l’Europa League alors que la Roma va devoir résister à Sassuolo pour garder sa place en Europa Conférence League. Calendrier et classement (matches samedi à 20h45)

Bundesliga : une dernière journée presque pour rien

Le club de la capitale pourrait créer la surprise. © AFP or licensors Les principaux enseignements sont connus chez nos voisins. Le Bayern est de nouveau champion et sera accompagné par Leizpig, Dortmund et Wolfsburg en Ligue des champions. Francfort et le Bayer Leverkusen disputeront l’Europa League. Le dernier suspense concerne la place en Europa Conférence League. Avantage pour l’instant à l’Union Berlin, mais le club de la capitale ne compte qu’un point d’avance sur Mönchengladbach et deux sur Stuttgart et Fribourg. Calendrier et classement (matches samedi à 15h30)

Ligue 1 : Lille veut détrôner le PSG

Lille pourrait bien mettre fin au règne du PSG. © AFP - Franck Fife Là, il va peut-être falloir sortir les calculettes. Au classement, Lille (80 points), devance le PSG (79), Monaco (77) et Lyon (76). Les trois premiers peuvent encore être champions et les quatre formations finir dans les deux premières places, synonymes de Ligue des champions. Lille est la seule équipe à avoir son sort entre ses mains. Une victoire à Angers et le LOSC décrochera le graal. Le club du nord sera également champion en cas de match nul si le PSG ne gagne pas à Brest et en cas de défaite si le PSG perd et que Monaco ne s’impose pas largement à Lens. Pour conserver son titre, le PSG devra s’imposer à Brest en espérant un faux pas lillois. Un nul peut suffire si Lille s’incline. Pour croire à un exploit majuscule, Monaco devra battre Lens et voir Lille et le PSG s’incliner tout en rattrapant son retard à la différence de buts sur Lille (+34 contre +40). Très compliqué, donc. Mathématiquement, Lyon peut encore finir dauphin mais ce ne sera pas possible à cause de la différence de buts trop importante du PSG. Un point derrière Monaco, l’OL espère donc pouvoir coiffer l’ASM pour la dernière place sur le podium. Calendrier et classement (matches dimanche à 21h)

Tout se jouera donc ce week-end au terme de deux jours haletants où des surprises et des rebondissements seront au menu. Avant les finales des compétitions européennes et l’Euro que tout le pays attend, le football européen à encore beaucoup de spectacle à nous offrir.