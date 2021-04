Coupe du Roi : Un premier trophée pour le Barça cette saison face à l’Atletic Bilbao ? (Live Commenté 21h30)

Le FC Barcelone a l’occasion de remporter un premier trophée cette saison avec la finale de la Coupe du Roi face à l’Athletic Bilbao. Un trophée qui ferait du bien à la bande à Messi toujours à la lutte en championnat malgré la défaite face au Real Madrid le week-end dernier.

Lionel Messi va-t-il remporter sa 7e Coupe du Roi (2009, 2012, 2015, 2016, 2017 et 2018) ? L’Argentin n’est plus qu’a un match de soulever le trophée. Mais pour cela, il faudra battre l’Athletic Bilbao afin d’apporter aux Catalans leur première Coupe du Roi depuis la saison 2017-18, et d’améliorer le record du club dans la compétition avec un 31e trophée.

Si l’adversaire a l’air sur papier plus faible, il ne faudra pas prendre ce match à la légère. Bilbao, qui n’est que onzième de Liga, à 28 points des coéquipiers de Lionel Messi n’a plus rien à espérer en championnat. Iker Muniain et compagnie auront donc à cœur de rapporter un trophée qui échappe au club depuis 1984.

Ce match pourrait aussi servir au FC Barcelone dans l’optique de bien terminer la saison et tenter pourquoi pas d’aller chercher le titre en championnat. Actuellement troisième à huit journées du terme, il faudra pour cela rattraper son retard sur l’Atletico Madrid et le Real. Nul doute qu’une victoire ce soir pourrait leur donner la motivation nécessaire.

Il s'agira de la 2e finale de Coupe du Roi en l'espace de quelques jours pour l'Athletic Bilbao qui avait disputé et perdu celle de l'an dernier (déplacée à cause du Covid-19) il y a deux semaines face à la Real Sociedad.