Coupe du monde FIFA : la course s’arrête en quarts pour le Belge vice-champion du monde

Alors que le Belge avait fait bonne impression lors des phases de groupes en terminant deuxième à la tête du groupe D, Stefano échoue en quarts de finale contre l’Allemand MoAuba sur le score décevant de 3-1.

La compétition s’arrête donc ici pour Stefano mais elle est encore loin d’être terminée. Maestro s’est lui aussi fait battre par un MoAuba décidément en grande forme, 5 à 1. L’argentin nicolas99fc a, pour sa part, survolé le tournoi et s’est qualifié sans difficulté pour la finale avec 16 buts marqués et deux encaissés en deux matches. La finale Playsation 4 verra donc s’affronter nicolas99fc contre MoAuba.

Du côté Xbox, le Français Vitality Rafsou et le Saoudien favori MsDossary de l’écurie Rogue s’affrontera en finale dimanche. Nous aimerions assister à une finale de nicolas99fc contre MsDossary, l’Argentin aurait effectivement plus de chances de remporter la victoire contre le monstre Saoudien.

Il ne reste plus que quatre joueurs en lice pour se partager les 500 000 dollars de gains. 250 000 dollars pour le champion, 100 000 pour le second tandis que le 3ème et 4ème repartiront avec 25 000 dollars chacun. Mais les autres ne repartiront pas les mains vides puisque chaque joueur du top 8 remporte 12 000 dollars, un charitable lot de consolation.

Dernière journée donc pour assister à cette eWorld Cup sur Fifa 19. La compétition sera toujours en direct sur AUVIO, à partir de 16h jusqu’à 20h.