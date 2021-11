Coupe du Monde 2023 : Justien Odeurs de retour en sélection avec les Red Flames

Après une absence surprenante de la sélection des Red Flames fin octobre lors des matchs de qualifications pour la Coupe du monde contre le Kosovo (victoire 7-0) et la Norvège (défaite 4-0), la gardienne habituelle Justien Odeurs est de retour dans le groupe pour les rencontres face à l’Arménie (25/11 à Louvain) et la Pologne (30/11 à Louvain). Le sélectionneur Ives Serneels a appelé 23 joueuses ce jeudi.

"Je suis évidemment déçue, mais je vais travailler dur et être une coéquipière modèle à Anderlecht", avait réagi le mois dernier la gardienne du RSC Anderlecht lors de l’annonce de sa non-sélection. "Je mène ma barque et je ferai de mon mieux pour remplir toutes les conditions pour récupérer cette place." C’est Nicky Evrard qui a pris place dans les buts face au Kosovo et à la Norvège.

Laura Nève, arrêtée pour cause de blessure revient dans la sélection à la place de Charlotte Tison.

Dans le groupe F, la Belgique occupe la troisième place avec 7 points, derrière la Norvège (10 points) et la Pologne (8 points). Le pays vainqueur du groupe se qualifiera directement pour la Coupe du monde 2023 en Nouvelle-Zélande et en Australie. Le deuxième sera envoyé aux play-offs.