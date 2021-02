Coupe de France : Le coach de Caen tacle Neymar après l’élimination des Normands

Ce mercredi le SM Caen recevait le Paris Saint-Germain dans le cadre des 32e de finale de la Coupe de France. Les Normands ont bien résisté, mais ont fini par s'incliner, par le plus petit écart (0-1).

En quittant le terrain, l'entraîneur de Caen, Pascal Dupraz, est revenu sur un penalty, non sifflé, en fin de première période. Il en a profité pour tacler Neymar: " On aurait aimé peut-être un penalty sur l’action de Yago qui lui vaut un carton jaune alors qu’à mon avis, il y a penalty. Mais, je ne vais pas pleurer, je laisse ça à Neymar ", une petite phrase piquante, décochée chez nos confrères d'Eurosport France.

Après la pause Steeve Yago a encore fait parlé de lui en mettant Neymar au tapis. Une faute, qui ne lui a pas valu de deuxième carton, mais qui a précipité le remplacement de la star brésilienne, qui semblait souffrir des adducteurs.

Un tuile pour le PSG, qui affrontera la semaine prochaine le FC Barcelone, en 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Le coach parisien, Mauricio Pochettino, attend les résultats des tests, qui doivent avoir lieu ce jeudi: "Comme vous l'avez vu, il est sorti blessé et il est touché aux adducteurs. Le staff médical va l'examiner jeudi et on verra s'il a une lésion ou non, la nature de sa blessure".

Le PSG ira à Barcelone le mardi 16 février. Le match retour des 8e de finale de la Ligue des Champions, aura lieu à Paris, le 10 mars.